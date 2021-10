Пловдив се включва в националната кампания за превенция на трафика на хора

© По повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, стартира втората част на кампанията за превенция на трафика на хора, с фокус върху сексуалната експлоатация. Тази година тя е под надслов "Не си играй със съдбата им“ и е организирана от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), с подкрепата на EMPACT. Идеята, творческите решения и реализацията на кампанията са плод на изцяло български екип, а дейностите отново ще се осъществят в 26 европейски държави.



Акцентът на втората част от кампанията е поставен върху ползването на сексуални услуги, предоставяни от жертви на трафик. Търсенето на сексуални услуги е един от основните фактори, които мотивират престъпниците да експлоатират жертвите си. Не всяко момиче, което проституира, го прави доброволно, а когато клиентът знае това, той е съучастник в престъпление и неговите постъпки също подлежат на наказание и санкции.



"Не си играй със съдбата им“ ще се разпространи отново на територията на страните на произход на жертви на трафик, както и в страните на дестинация. "Страни на дестинация“ са тези държави, в които трафикантите експлоатират жертвите си, а клиентите им ползват техните услуги. Понякога без да подозират, понякога досещайки се, а друг път – с ясното съзнание, че момичето заплаща тяхното мимолетно удоволствие с цената на достойнството си, с болката, унижението и страха да живееш в капана на експлоатацията.



В Пловдив комисията за борба с трафика на хора предвижда редица дейности, сред които провеждане на видео конкурс за ученици 9-ти и 10-ти клас от 4-те училища в район "Тракия", съвместно с МКБППМН - район "Тракия". За първите три отличили се отбора ще бъдат осигурени предметни награди от страна на НКБТХ, както и Фондация "Кампания А21" България. Европейският ден за борба с трафика на хора ще бъде отбелязан и в ПГ по електротехника и електроника чрез провеждане на поредица от образователни лекции по проблема "трафик на хора". Ще бъде проведен и регионален обучителен семинар съвместно с Местната комисия за борба с трафик на хора, Пазарджик за следователи и разследващи полицаи.



Всяка година стотици млади жени залагат съдбата си на карта. Сексуалната експлоатация понякога остава невидима. Бъдещето им може да е различно. Трафикът на хора е престъпление. Хората, които плащат за сексуални услуги от жертви на трафик, носят наказателна отговорност.



Годишно по данни на Прокуратурата на Р България над 300 души стават жертви на сексуална експлоатация. Обичайно това са млади жени и момичета, търсещи възможности за по-добър живот в страните от Западна Европа.



От началото на годината в специализираните услуги към Националната комисия за борба с трафика на хора 13 пострадали от трафик с цел сексуална експлоатация са получили закрила и подкрепа.



Кампанията е резултат от съвместната работа на секретариата на Националната комисия и ГДБОП, с креативното участие на рекламна агенция New Moment New Ideas Sofia. Тематичното видео отново е дело на един от най-известните режисьори в България - Валери Милев. За есенната кампания са създадени множество визии за онлайн и офлайн разпространение, както и аудиоспот.



Кампанията се реализира в партньорство с 10-те местни комисии за борба с трафика на хора, Българска национална телевизия, Българско национално радио, Нова телевизия, BulgariaOnAir, Национална кабелна телевизия Евроком, Метрополитен ЕАД, Столична община, Търговска верига "Фантастико“, Next Level Fitness Club, MamaNinja.bg, Paradise Center, Кино Арена, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, Кампания А21, Център за безопасен интернет, Агенция "Митници“, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“, Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката, Агенция по заетостта, Агенция по социално подпомагане, Министерство на транспорта, Министерство на здравеопазването, ДП "Национална компания железопътна инфраструктура“ и др.