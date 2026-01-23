ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив с успешен старт на туристическата година на изложението в Испания
FITUR 2026 е първият мащабен международен форум за годината, който събира представители на правителства, туристически организации, авиокомпании, хотели, дестинации и маркетингови агенции. Събитието се утвърди като успешна платформа за обмен на идеи, стратегии и нови партньорства. Провеждано ежегодно през януари, изложението поставя акцент върху ключови тенденции като устойчивия туризъм, цифровата трансформация, културното наследство, както и винения и гурме туризъм. В тазгодишното издание участват над 10 000 компании от 161 държави и 967 основни изложители.
На щанд с площ от 240 кв. м Министерството на туризма представя България заедно с представители на бизнеса и общинските администрации. Страната ни се рекламира като дестинация за целогодишен туризъм, акцентирайки върху културно-историческите забележителности и природните богатства. На българския щанд е разположен фото кът (фото корнер), където посетителите могат да си направят снимка за спомен на фона на емблематични пейзажи, достъпна и в дигитален формат. Програмата включва и професионални дегустации на традиционни деликатеси и висококачествени български вина, включително уникални местни сортове като Мавруд.
Испания е сред първите 10 туристически пазара за Пловдив. Градът провокира интереса на испанските пътешественици със своето богато наследство и отлични възможности за винен туризъм. По данни на НСИ за 2025 г. пазар Испания заема 4-то място по показател "Реализирани нощувки от чужденци" в Пловдив с дял от 6%. При индикатора ""Пренощували чужденци в местата за настаняване", испанските туристи също са на 4-та позиция (6% дял), отчитайки ръст от 10% спрямо 2024 г. Посетителите на рекламно-информационния деск проявиха засилен интерес и към възможностите за директни полети, които спестяват време и осигуряват по-удобен достъп до дестинацията.
Международното туристическо изложение FITUR 2026 в Мадрид (21–25 януари) и тази година бележи рекордни мащаби. Провежда се в Изложбен център IFEMA Madrid, заемащ над 200 000 кв. м. Прогнозите са за над 255 000 посетители, като първите три дни са ексклузивни за професионалисти (около 150 000 души), а уикендът е отворен за широката публика. Тази година Мексико е официална страна партньор на изложението. България традиционно присъства със свой национален щанд, организиран от Министерството на туризма, като тази година акцентът е върху устойчивите дестинации и културно-историческото наследство..
Изложението е разделено на тематични зони, които отразяват най-актуалните ниши в индустрията: FITUR TechY: Сърцето на иновациите – изкуствен интелект (AI), автоматизация и дигитална трансформация в хотелиерството. FITUR 4all: Нова важна секция, фокусирана върху достъпния туризъм за хора с увреждания. FITUR Cruises: Бъдещето на морския туризъм и "синята икономика". FITUR LGBT+: Специализирана зона за инклузивно пътуване и дестинации с фокус върху многообразието. FITUR Talent & Woman: Дискусии за развитието на кадрите и лидерската роля на жените в сектора.
