Пловдив с рекорден брой сделки на имотния пазар за последните 18 години

© Plovdiv24.bg Силният ръст на сделките с имоти в София и Пловдивска област не е показал признаци на забавяне и през четвъртото тримесечие на 2025 г., сочат данни на Агенцията по вписванията за изповяданите сделки в края на миналата година. Броят на вписаните актове в двете области е на най-високото си ниво от съответно 2008 г. за София и 2007 г. за Пловдив насам. И двете области завършват годината с двуцифрен ръст на сделките.



На обратния полюс е Варненска област, която е единствената сред шестте големи области в страната със спад на вписаните сделки за цялата 2025 г. В същото време Бургас, Стара Загора и Русе приключват годината със стабилни увеличения на броя на изповяданите сделки.



Пловдивска област е лидер в страната по процентен ръст на сделките с имоти през четвъртото тримесечие на 2025 г. с увеличение от 34% на годишна база. През последните три месеца на годината в областта са вписани 6038 сделки – най-високото ниво от 18 години насам.



За цялата 2025 г. в Пловдивска област са изповядани малко над 18 хил. сделки, което представлява ръст от 10,3% спрямо предходната година, показват изчисления на Investor.bg на база данните на Агенцията по вписванията.



Около 37% от сделките в областта през миналата година са били финансирани с ипотечен кредит. Броят на вписаните законни и договорни ипотеки достига 6687, което е увеличение от 16,8% спрямо 2024 г. Само през четвъртото тримесечие ръстът на ипотеките е впечатляващите 40,8%.



Краят на 2025 г. е бил изключително активен и за имотния пазар в София. През четвъртото тримесечие в столицата са вписани 12 156 сделки – най-високото ниво за този период от годината от 2008 г. насам.



Общо над 40 хил. сделки са били изповядани в София през 2025 г., като всички тримесечия са били по-силни от съответните периоди в годините преди спукването на имотния балон през 2008 г. Столицата отчита двуцифрен ръст както през последното тримесечие (16,3%), така и за цялата година (11%).



Ипотечното кредитиране в София също продължава да расте – с 18,1% през четвъртото тримесечие и с 10,9% за годината. Малко над 25 хил. законни и договорни ипотеки са били вписани през 2025 г., което означава, че над 60% от сделките с имоти в столицата са били реализирани с банков заем.



Варна – спад на сделките, но силен ръст на ипотеките



Варненска област е единствената голяма област със спад на броя на сделките за цялата 2025 г. – с 1,4% на годишна база. В края на годината обаче пазарът показва признаци на оживление, като през четвъртото тримесечие сделките нарастват с 2,9%.



Общо близо 15 хил. сделки са били изповядани в областта през 2025 г., при 6647 вписани законни и договорни ипотеки. Това означава, че за малко над 44% от сделките е използван ипотечен кредит.



Забавянето на пазара във Варна се обяснява с отчетения през годината спад на новозапочнатото жилищно строителство. В същото време областта остава лидер по най-бърз ръст на цените на жилищата, което води до по-силна зависимост от банковото финансиране. Само през четвъртото тримесечие броят на ипотеките нараства с близо 30%, а за годината – с 14%.



Умерен, но стабилен ръст в Бургас, Стара Загора и Русе



2025 г. е била силна и за пазарите в Бургас, Стара Загора и Русе. В Бургаска област са вписани малко над 9 хил. сделки, което е ръст от 3% спрямо 2024 г. В Стара Загора сделките достигат 4619 (+7,7%), а в Русе – 4830 (+5,5%).



И трите области отчитат двуцифрен ръст на сделките през четвъртото тримесечие – съответно 11% за Бургас, 12,3% за Стара Загора и 11,6% за Русе. Около 40% от сделките там са били финансирани с ипотечен кредит. Ръстът на ипотечното кредитиране е по-умерен в Русе (3,2%) и Стара Загора (6,7%), докато в Бургаска област увеличението е двуцифрено – 12,7%.



Тенденциите в големите области се отразяват и на национално ниво. През 2025 г. в България са били изповядани 226 513 сделки с имоти – с 4,5% повече спрямо 2024 г. Само през четвъртото тримесечие броят им нараства с 11,2%.



Около 30% от сделките в страната са били сключени с ипотечен кредит. Броят на вписаните законни и договорни ипотеки достига 67 741, което е увеличение с близо 12% на годишна база.



Според брокери на недвижими имоти основен фактор за силния ръст на сделките през 2025 г. е очакването за влизането на България в еврозоната, което стана факт от 1 януари 2026 г. Прогнозите за настоящата година са за охлаждане на пазара, тъй като част от инвеститорите ще започнат да реализират печалби. Това би трябвало да доведе и до по-умерен ръст на цените, след като през 2025 г. те продължиха да нарастват с двуцифрен темп и поставиха България в топ три в ЕС по поскъпване на жилищата.