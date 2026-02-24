© виж галерията Делегация, водена от кмета на Бурса Мустафа Бозбей, бе на официално посещение в Пловдив. Гостите бяха посрещнати от заместник-кметовете по строителство и инвестиции и култура, археология и туризъм Хакъ Сакъбов и Пламен Панов.



По време на срещата бяха обсъдени възможности за разширяване на сътрудничеството между двата побратимени града в областта на инвестициите, икономическите контакти и културния обмен. Двете страни подчертаха желанието си да продължат да развиват традиционно добрите отношения и приятелството между Пловдив и Бурса.



На срещата присъстваха още генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав, депутатът от Народнорепубликанската партия Хасан Йозтюрк, представители на Община Бурса и др.



Зам.-кметът Хакъ Сакъбов приветства гостите и подчерта значението на дългогодишното партньорство между двата побратимени града.



“Добре дошли в Пловдив – град на древна история, култура и приятелство между народите. За нас е удоволствие да Ви посрещнем и сме убедени, че връзките между нашите два града ще продължат да се развиват и задълбочават", заяви той и припомни, че в града вече има редица успешни турски инвестиции и че Община Пловдив последователно работи за привличането на нови бизнес партньори, за да надгражда това сътрудничество.



Зам.-кметът по култура Пламен Панов отбеляза, че Пловдив е побратимен с много градове, но отношенията с Бурса винаги са били специални.



"През годините кметове на Бурса многократно са посещавали нашия град и заедно сме изграждали мостове на приятелство. Българите и турците, както и всички етноси в Пловдив, живеят в мир и разбирателство – именно това културно многообразие е цветът и силата на нашия град".



Кметът на Бурса Мустафа Бозбей благодари за гостоприемното посрещане. "Между Пловдив и Бурса е изградено искрено приятелство. Желанието ни е да продължим да развиваме тази връзка и да работим съвместно по конкретни проекти, които ще бъдат от полза за гражданите на двата града.“



Генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав акцентира върху необходимостта сътрудничеството да се разширява като посочи, че културният обмен между Пловдив и Бурса е много ценен, но партньорството може да се развива и в други направления. “Надяваме се съвместно да работим и за откриване на директни полети между Пловдив и Бурса, което ще насърчи още повече контактите между бизнеса и хората“, каза той.



В края на срещата бяха разменени протоколни подаръци, а кметът на Бурса отправи официална покана към кмета на Пловдив Костадин Димитров за ответно посещение в Бурса, с цел задълбочаване на партньорството между двата побратимени града.