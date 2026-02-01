ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдив почете паметта на жертвите на комунистическия режим
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:02
©
виж галерията
В Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим – 1 февруари, пловдивчани се събраха пред паметника "Свидетелят“ на площад "Стефан Стамболов", за да отдадат почит на хилядите знайни и незнайни сънародници, загинали в борбата срещу тоталитарния терор.

По инициатива на "Съюз на репресираните от комунистическия терор“ - Пловдив с председател Атанас Узунов, всяка година на този ден се провежда възпоменателно събитие. Тази година честването имаше особен статут, след като с Решение № 461, взето с Протокол № 20 от 18.12.2025. на Общински съвет - Пловдив, датата бе официално вписана в Календара на културните събития на община Пловдив за 2026 година.

Водещ бе актьорът от Драматичен театър Пловдив – Симеон Алексиев. "Събрали сме се тук, пред паметника "Свидетелят“, не просто по протокол, а по силата на съвестта си. Защото паметта е най-висшата форма на справедливост, която дължим на хилядите наши сънародници – достойни българи, държавници, интелектуалци и обикновени хора, чийто глас бе насилствено заглушен от терора на тоталитарната власт. Пловдив винаги е бил град на свободния дух и днес, за поредна година, ние заставаме заедно, за да кажем, че жертвите не са забравени.“, подчерта в своето въведение Симеон Алексиев.

Датата 1 февруари носи тежък исторически товар. На този ден през 1945 г. т.нар. Народен съд произнася смъртните присъди на регентите, 22-ма министри, 67 депутати, съветници на царя и висши военни. Присъдите са изпълнени незабавно в същата нощ. Въпреки името си, "Народният съд“ няма нищо общо с легитимното правосъдие. Той е създаден под натиска на Москва и е инструмент за ликвидиране на потенциалната опозиция. Освен разстреляните на този ден, хиляди други са изпратени в лагери, изселени или лишени от право на работа и образование.

Официалното слово пред паметника "Свидетелят“ по повод Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим бе произнесено от арх. Илко Николов - една от най-разпознаваемите фигури в съвременния обществен и политически живот на Пловдив, съчетаващ професионализма на утвърден архитект с опита на висш администратор. Дългогодишен председател на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България (КАБ), председател на Общинския съвет в Пловдив в мандат 2011–2015 г., дългогодишен лидер на "Синя коалиция" и местни коалиции в Пловдив.

След словото на арх. Николов присъстващите граждани, общественици и наследници на репресирани семейства почетоха с едноминутно мълчание паметта на жертвите на комунистическия режим и положиха венци и цветя на паметника "Свидетелят“, дело на скулптора Георги Иванов (Жорж Трак).

На честването присъстваха народният представител Красимир Терзийски, заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов, заместник-председателят на ОбС – Пловдив и председател на комисията по култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения - Стефан Послийски, кметът на район Западен Тони Стойчева, представители на районните кметства, общински съветници, Здравко Зафиров - народен представител в 38-ото НС, бивш зам.-министър на отбраната, бивш зам.-министър на МВР, заемал е длъжността заместник-кмет на Пловдив и председател на Националния комитет за войнишките паметници, Стефан Стоянов – дългогодишен заместник-кмет на община Пловдив, Божидар Здравков, Тони Симидчиева – председател на РЗК-Пловдив, Георги Иванов – автор на паметника "Свидителят“, много общественици, наследници и родственици на репресирани от тоталитарната власт, граждани и медии.







