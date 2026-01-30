ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив почете 172 години от рождението на Стефан Стамболов
"Днес почитаме един от най-величавите и същевременно най-драматичните образи в новата ни история. Преди 172 години в Търново се ражда човекът, чието име ще се превърне в символ на държавност и воля, строител на модерна България, когато българската свобода беше млада и крехка. Завеща ни да пазим независимостта на България, да бдим върху българското единство и да вярваме в силата на българския народ. Завеща ни, че пътят към Европа минава през безкомпромисната защита на българския интерес. Че държавата се гради с характер, а независимостта се пази с непреклонност" - каза водещият на церемонията актьорът Стефан Попов.
Слово произнесе писателят Александър Секулов:
"До 30-тата си година Стефан Стамболов участва в три неуспешни въстания. На 41 г. е съсечен в София. За краткия си живот успява да изгради българската държава в края на XIX век. През април 1894 г. предава на кореспондент на германски вестник писмо, в което описва как ще бъде убит. Днес се питаме: дали и колко обичаме родината си, можем ли да си подадем ръце, преди да бутнем един камък да видим дали върху него не може да сложим още един.".
Секулов припомни знаменитата реплика на държавника Стефан Стамболов: "И за опашката на дявола ще се хвана, ако трябва, но ще изтегля България" и отбеляза, че въпреки е бил пълен с противоречия, е имал един идеал - България.
Церемонията завърши с полагане на венци и цветя пред паметника.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Снегът е на 25 минути от Пловдив
09:05 / 30.01.2026
Отбелязваме 172 години от рождението на Стефан Стамболов на еднои...
07:00 / 30.01.2026
Жители на Пловдив: Страхуваме се, че ще сме следващият случай кат...
22:50 / 29.01.2026
Днес казахме сбогом на един човек, който бе по-голям от самия жив...
20:49 / 29.01.2026
Пловдивчанка: Беше като във филм на ужасите!
19:36 / 29.01.2026
17-годишна позната на полицията в Пловдив извърши ново престъплен...
18:45 / 29.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS