172 години от рождението на държавника Стефан Стамболов беше почетена в Пловдив с военен ритуал. В церемонията пред паметника на едноименния площад пред сградата на Община Пловдив се включиха военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци и членове на комитет "Родолюбие", официални лица и граждани, предава репортер на Plovdiv24.bg.



"Днес почитаме един от най-величавите и същевременно най-драматичните образи в новата ни история. Преди 172 години в Търново се ражда човекът, чието име ще се превърне в символ на държавност и воля, строител на модерна България, когато българската свобода беше млада и крехка. Завеща ни да пазим независимостта на България, да бдим върху българското единство и да вярваме в силата на българския народ. Завеща ни, че пътят към Европа минава през безкомпромисната защита на българския интерес. Че държавата се гради с характер, а независимостта се пази с непреклонност" - каза водещият на церемонията актьорът Стефан Попов.



Слово произнесе писателят Александър Секулов:



"До 30-тата си година Стефан Стамболов участва в три неуспешни въстания. На 41 г. е съсечен в София. За краткия си живот успява да изгради българската държава в края на XIX век. През април 1894 г. предава на кореспондент на германски вестник писмо, в което описва как ще бъде убит. Днес се питаме: дали и колко обичаме родината си, можем ли да си подадем ръце, преди да бутнем един камък да видим дали върху него не може да сложим още един.".



Секулов припомни знаменитата реплика на държавника Стефан Стамболов: "И за опашката на дявола ще се хвана, ако трябва, но ще изтегля България" и отбеляза, че въпреки е бил пълен с противоречия, е имал един идеал - България.



Церемонията завърши с полагане на венци и цветя пред паметника.



