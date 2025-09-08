© РДПБЗН- Пловдив виж галерията От утре - 9- ти септември, под мотото: "Образование и забавление в едно", поставяме началото на традиционната седмица на пожарната с над 30 инициативи, посветени на правилата за безопасно поведение при пожар, бедствия и промишлени инциденти.



В рамките на седем дни вратите на районните служби в град Пловдив и областта ще бъдат отворени за посетители, а огнеборците ще се включат в демонстрации и учебни евакуации. Инспекторите ще изнесат беседи, посетителите ще могат да се потопят в историята на времето, разглеждайки снимки, събрани в исторически изложби.



Първата ни публична образователна инициатива ще бъде на 09- ти септември. Точно в 10.30 часа на площада пред община Пловдив с три огненочервени автомобила – за пожарогасене, спасителна дейност и автомеханична стълба, ще очакваме вълнуващи срещи с жители на града и областта, родители и деца. Най-смелите ще имат възможност да изпитат бързата си реакция, гасейки внезапно избуял огън. В обособен кът ще бъде изложена техника, използвана при пътнотранспортни произшествия, земетресения, наводнения и инциденти с опасни вещества. На въпросите и интереса на посетителите ще откликнат служители на Първа районна служба по пожарна безопасност и защита на населението – Пловдив и екипите Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив; Rescue Team Plovdiv на регионалната дирекция.



Младежите с големи и добри сърца от Български червен кръст също ще се включат с техники и демонстрации, показвайки как се оказва животоспасяваща помощ.



Тази година в седмицата за пожарна безопасност ще се включи и екипа на Регионална Дирекция по горите - Пловдив. Често пъти горските служители



първи откриват мястото на пожара и започват гасенето. Пред общината ще бъде показан автомобил на ДГС Пловдив към ЮЦДП Смолян, пригоден за гасене на горски пожари. Чрез занимателни игри лесовъди от екипа на дирекцията, ще учат децата как да живеят в хармония с природата и заедно я пазим от бедствия.



Заедно с актьорите на Държавен куклен театър Пловдив сме подготвили една страхотна изненада за децата- представление на открита мобилна сцена на театралната постановка " Безопасна приказка“. Със своите кукли – Рошковците, актьорите ще пресъздадат една поучителна история за това как да победим госпожа Беда! "Безопасна приказка“ е образователен спектакъл, който учи на основните правила за безопасност при пожари, наводнения и природни бедствия. Началният час е 11.30 отново на площада пред общината.



На място ще раздаваме и информационно-разяснителни материали, свързани с превантивните мерки и правилното поведение при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации.



По време на Седмицата на пожарната безопасност директорът на РДПБЗН Пловдив ще представи книгата "Без повече пожари в градовете“ - част от юбилейния тритомник с произведения на д-р Петър Берон .Трудът е фототипно издание на "Нитон“. Ще бъде поставен акцент върху приноса на просветителя Берон в противопожарното дело. Представянето на книгата ще е 09- ти септември от 18.00ч. в Епископска базилика с подкрепата на Община Пловдив - Municipality of Plovdiv, а инициативата се провежда под патронажа на ЮНЕСКО.



На 12 септември от 10.30ч. в двора на РДПБЗН Пловдив, ул. "Преслав“ 33, ще почетем паметта на загиналите при изпълнение на служебен дълг огнеборци и ще отличим онези, които спасиха животи, върнаха човешката усмивка и вдъхнаха надежда!



Ако нашата работа ви вълнува, ако вие или вашите деца сте съпричастни с пожарното дело, огнеборците във всяка една районна служба от област Пловдив са се подготвили да ви посрещнат!



Всички ние работим със сърца и души, пазейки живота!