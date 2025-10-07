ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив отново е домакин на един от най-значимите форуми във фотографията
Днес ще ви срещнем с доц. Никола Лаутлиев, артистичен директор и куратор на Фотографските срещи.
Ще поговорим отново и за 9-ата Глобална конференция за винен туризъм на ООН, която се провежда в Пловдив. Това е най-големият световен формат за този вид туризъм. Организатори са Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН и Община Пловдив.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
