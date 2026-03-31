Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:46 / 31.03.2026

През 2026 г. България отбелязва един от най-свещените си юбилеи – 150 години от избухването на Априлското въстание. Преди век и половина "кървавото писмо“ на Каблешков подпали искрата на свободата, превръщайки саможертвата на шепа ентусиасти в мощен политически въпрос, който промени картата на Европа.



Април 1876-а не е просто военен акт, а върховна проява на българския дух. Макар и удавено в кръв, въстанието постигна своята най-важна цел: да покаже на света, че един народ е готов да плати най-високата цена, за да бъде свободен.



Пловдивският край, като център на Четвърти революционен окръг, заема централно място в тази героична летопис със саможертвата на Перущица, Батак и борбеността на средногорските села.



Днес, 150 години по-късно, Пловдив се прекланя пред паметта на априлци. Програмата на Община Пловдив и партньори е израз на нашата признателност и ангажимент да пазим жива историческата памет.



ПРОГРАМА



9 април 2026 г., четвъртък



19.00 ч. Драматичен театър "Н. О. Масалитинов“ - Пловдив (ул. "Княз Александър I" №38)



"Записки по българските въстания“ по мотиви от творбата на Захари Стоянов – премиера



Драматизация: Юрий Дачев



Режисьор: Бина Харалампиева



С участието на: Радина Думанян, Ивана Папазова, Мариана Йотова, Тодор Дърлянов, Мак Маринов, Венелин Методиев, Иван Горанов, Димитър Банчев, Стилиян Стоянов, Добрин Досев, Ивайло Христов, Красимир Василев, Алексей Кожухаров, Николай Станоев, Красимир Доков, Стефан Попов, Симеон Алексиев, Стоян Сърданов, Павел Сапунджиев, Христофор Недков – Фори.



Организатор: Драматичен театър Пловдив



20 април 2026 г., понеделник



10.30 – 12.00 ч. Шествие и поднасяне на венци и цветя



В шествието ще вземат участие ученици от пловдивските училища ОУ "Душо Хаджидеков“, ОУ "Кочо Честименски“ и ОУ "Васил Петлешков“, преподаватели, официални лица и членове на Пловдивски общински комитет "Васил Левски“. Маршрут на шествието:



10.30 ч. – начало от площад "Съединение“



10.45 ч. – паметна плоча до подлеза на бившата аптека "Марица“, в памет на 254 българи, намерили своята мъченическа смърт в затвора "Таш капия“. Разказ на Калоян Станчев, уредник в РИМ – Пловдив.



11.15 ч. – паметна плоча на Братя Свещарови до Джумая джамия. Там е отбелязана датата 22 април 1876г., когато недалеч от мястото - на старата "Узун чаршия", пламват дюкяните на Кочо Честименски и братя Свещарови – членове на Революционния комитет в града, събитие послужило като сигнал за обявяване на Априлското въстание в гр. Пловдив. Разказ на г-жа Живка Иванова, уредник в РИМ – Пловдив.



12.00 ч. – паметник на героя Васил Петлешков в Цар Симеоновата градина.



Ученици от Основно училище "Васил Петлешков“ ще представят литературно-музикална композиция с драматизация. В нея ще прозвучат откъси от "Записки по българските въстания“, посветени на делото на Васил Петлешков. Ще бъде изпълнен химнът на училището и чрез художествено превъплъщение ще оживее образът на самия Петлешков.



Официално слово на г-н Стоян Иванов, директор на РИМ-Пловдив. Полагане на венци и цветя.



12.30 ч. Цар Симеонова градина



Комитет "Родолюбие“ пресъздава с реконструкция-възстановка събитието "Съставяне на таен революционен комитет в Пловдив и обявяване на Априлското въстание.



16.00 ч. Дом на културата "Борис Христов“



"Невидяната история на априлското въстание“



Фотодокументална изложба с непоказвани до момента фотографии, свързани с книгата на Димитър Страшимиров "История на Априлското въстание“. Инициатор и организатор на изложбата – Регионална народна библиотека "Иван Вазов“ – Пловдив.



16.00 ч. Регионален исторически музей – Пловдив, Експозиция "Българско Възраждане“



(ул. "Цанко Лавренов“ № 1)



Откриване на изложба с творби на ученици от НХГ "Цанко Лавренов" – Пловдив.



18.00 ч. Регионален исторически музей – Пловдив, Зала "Съединение“



Поетичен спектакъл "150 години безсмъртие“, посветен на 150 годишнината от Априлското въстание и 150 години от гибелта на Христо Ботев. Автор и изпълнител - Христо Христов.



Основата на спектакъла е изградена върху патриотичен рецитал на емблематични стихотворения на Иван Вазов, Христо Ботев, Ивайло Балабанов, Недялко Йорданов, Дамян Дамянов, Стефан Цанев, Балчо Балчев, Матей Шопкин, Рашко Стойков и Евтим Евтимов. Словото оживява чрез новаторска мултимедия, създадена с помощта на изкуствен интелект (AI).



30 април 2026 г., четвъртък



10.00 ч. Дом на културата "Борис Христов“



Тържествена музикално-поетична програма с участието на ученици от пловдивските училища, носещи имена на герои от въстанието. Събитието се организира от Община Пловдив и Пловдивски общински комитет "Васил Левски“, съвместно с Брациговското културно-просветно дружество "Васил Петлешков“ Пловдив и община Брацигово.



Април 2026 г.



Тематични беседи и събития в читалищната мрежа на град Пловдив, организирани със съдействието на Община Пловдив и Пловдивски общински комитет "Васил Левски“, включващи срещи с писатели и поети на тема "Априлската епопея“ и участие на читалищни самодейни състави във фестивала за патриотична песен в град Клисура "Топчето пукна“.



20 април – 31 май 2026 г.



Регионален исторически музей – Пловдив, Експозиция "Българско Възраждане“



(ул. "Цанко Лавренов“ № 1)



Открити уроци, презентации и образователни игри, посветени на Априлското въстание - съвместно с ученици от пловдивските училища. Ще бъдат показани експонати на огнестрелно и хладно оръжие от фондовете на музея, използвани някога във въстанието.



Организатор: Регионален исторически музей – Пловдив



Май 2026 г.



Ученически конкурс за стихотворение, есе, разказ, рецитация, рисунка, мултимедийна презентация на тема: "170 години от рождението на Райна Княгиня – българска национална революционерка и учителка (1856-1917)“. Организира се от Пловдивски общински комитет "Васил Левски“ съвместно с XVI-то издание на проекта "Народните будители и Аз“.



Военен клуб – Пловдив (предстои уточняване)



Беседа на проф. Атанас Семов – чл. кор. на БАН на тема: Априлското въстание и знанието за него днес. Организира се от Пловдивски общински комитет "Васил Левски“.