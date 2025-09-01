ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив има пожарна, дарена от граждани, но държавата ги обременява с безумни разходи
"Над 3000 лв. за задължителна гражданска отговорност, 3100 лв. продуктова екотакса, над 1500 лв. годишен данък. А за да се движи по пътищата – още тол такси. Всичко това е задължително“, обяснява Рахнев по повод новата пожарна, дарена в Пловдив.
Самата кола е купена в Австрия с дарения на хора от цяла България – близо 26 000 лв. са събрани от десетки доброволци и граждани, а Рахнев лично е доплатил 2500 лв. за транспортирането ѝ. Доброволците не само влагат време и усилия, но често плащат от собствения си джоб за гориво, оборудване и ремонти. Сред тях е и Красимир Каракашев, който от заплатата си купува шлангове, накрайници, помпи, плаща гориво и тол такси, за да може пожарната да участва в гасителни акции – напълно безвъзмездно.
"В Австрия, където купихме пожарната, всичко е безплатно – движение по пътища, тол такси, регистрации. В България – обратното. Купуваме пожарни, линейки и какво ли не с дарения. И за какво тогава плащаме данъци?“, пита общественикът.
Вместо гняв, Рахнев отправя апел към бизнеса и застрахователните компании:
1. Да се намери застраховател или брокер, който да поеме гражданската отговорност на дарената пожарна.
2. Да се включи верига бензиностанции или друга фирма, която да осигури гориво.
3.Да се намери компания, готова да "осинови“ пожарната и да поеме част от поддръжката ѝ.
"Ако няма кой – ще платя всичко и пак няма да оставя България да гори, напук на безхаберието на държавата“, казва Рахнев.
Историята отново повдига въпроса за ролята на държавата и гражданите в справянето с бедствия – докато доброволци събират средства, държавата поставя нови бариери, вместо да насърчи инициативите в обществена полза.
преди 47 мин.
0
