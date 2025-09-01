ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдив има пожарна, дарена от граждани, но държавата ги обременява с безумни разходи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:01Коментари (1)1156
©
Филантропът и общественик Никола Рахнев разказа за пореден парадокс в България – граждани събират средства и купуват пожарни коли, за да помагат при бедствия, но държавата вместо да улесни процеса, ги обременява с нови разходи.

"Над 3000 лв. за задължителна гражданска отговорност, 3100 лв. продуктова екотакса, над 1500 лв. годишен данък. А за да се движи по пътищата – още тол такси. Всичко това е задължително“, обяснява Рахнев по повод новата пожарна, дарена в Пловдив.

Самата кола е купена в Австрия с дарения на хора от цяла България – близо 26 000 лв. са събрани от десетки доброволци и граждани, а Рахнев лично е доплатил 2500 лв. за транспортирането ѝ. Доброволците не само влагат време и усилия, но често плащат от собствения си джоб за гориво, оборудване и ремонти. Сред тях е и Красимир Каракашев, който от заплатата си купува шлангове, накрайници, помпи, плаща гориво и тол такси, за да може пожарната да участва в гасителни акции – напълно безвъзмездно.

"В Австрия, където купихме пожарната, всичко е безплатно – движение по пътища, тол такси, регистрации. В България – обратното. Купуваме пожарни, линейки и какво ли не с дарения. И за какво тогава плащаме данъци?“, пита общественикът.

Вместо гняв, Рахнев отправя апел към бизнеса и застрахователните компании:

1. Да се намери застраховател или брокер, който да поеме гражданската отговорност на дарената пожарна.

2. Да се включи верига бензиностанции или друга фирма, която да осигури гориво.

3.Да се намери компания, готова да "осинови“ пожарната и да поеме част от поддръжката ѝ.

"Ако няма кой – ще платя всичко и пак няма да оставя България да гори, напук на безхаберието на държавата“, казва Рахнев.

Историята отново повдига въпроса за ролята на държавата и гражданите в справянето с бедствия – докато доброволци събират средства, държавата поставя нови бариери, вместо да насърчи инициативите в обществена полза.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Пожарната се обслужва от 5 човека. Дайте сега и по 5 заплати на месец. И пак не гласувайте, за да ни управляват същите.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Ремонтът на ремонта на Бетонния мост приключи
20:21 / 01.09.2025
От Кремъл отрекоха Русия да е замесена в инцидента край Пловдив
20:07 / 01.09.2025
Летище "Пловдив": В нито един момент не е имало притеснение за бе...
19:30 / 01.09.2025
Пожар край Гребната база в Пловдив
17:39 / 01.09.2025
Съдът в Пловдив поряза Емили и сие
16:53 / 01.09.2025
Нова придобивка в пловдивско училище
16:36 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
21:00 / 31.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
10:02 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Колективната отбрана на Европа
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: