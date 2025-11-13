Пловдив - една от 10-те най-подценявани дестинации в Европа

© Plovdiv24.bg Вторият по големина град у нас и безспорен културен център - Пловдив, беше включен в престижна класация на международното издание "Time Out" като една от 10-те най-подценявани дестинации в Европа, които задължително трябва да посетите през 2026 година.



"Безспорно Очарователен" и ... Особено Достъпен



Time Out определя Пловдив като "безспорно очарователен" и изтъква уникалната му способност да съчетава древност и модерен бохемски дух. Според класацията, Пловдив е перфектната алтернатива на пренаселените западноевропейски градове, като предлага невероятно богатство от преживявания на изключително достъпна цена.



Изданието посочва, че Пловдив се откроява в класацията по две основни причини:



Неповторима история: Градът, който е един от най-старите в Европа, пленява с Римския си театър, тесните улички на Стария град и архитектурните шедьоври, които разказват история от хилядолетия.



Бохемски дух и живот: Тук се крие истинската магия – районът Капана с артистичните си галерии, крафт пивоварни и уютни заведения, които превръщат всяка разходка в изживяване.



Къде се намираме в класацията?



Пловдив заема почетно място сред други европейски "скрити" съкровища, които също заслужават внимание:



- Баня Лука, Босна и Херцеговина: Представен като място с балканска енергия и дух.



- Орхус, Дания: Северна дестинация, съчетаваща уют и изкуство.



- Улцин, Черна гора: Крайбрежен град, предлагащ по-автентична атмосфера от Котор и Будва.



- Гьотеборг, Швеция: По-спокойната алтернатива на Стокхолм за любителите на скандинавския чар.