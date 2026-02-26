ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдив е домакин на първия фестивал за градски дизайн
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:00
©
От 26 февруари до 1 март 2026 г. Пловдив ще бъде домакин на първото издание на фестивала за градски дизайн – Brand The City, ново международно културно събитие, посветено на съвременния град, неговата визуална идентичност и ролята на дизайна в публичната среда.

Фестивалът се организира от punkt.studio в партньорство с Община Пловдив, като част от дългогодишните усилия на градската администрация за развитие и утвърждаване на бранд на Град Пловдив. Инициативата ще се развие в четири основни компонента: 

международен форум, намеса в градската среда, две изложби за съвременен градски дизайн и серия от работилници с активно участие на граждани.

Пилотното издание поставя фокус върху града като жив организъм, в който дизайнът не е само визуален жест, а инструмент за свързване на хора, пространства и идеи. Затова и фестивалът се провежда под мотото "Градът като бранд. Жителите като гласове“, акцентирайки върху ролята на дизайна като подход за изграждане на споделена градска идентичност и за активно участие на гражданите в оформянето на визуалния облик на градовете.

Централно място в програмата на фестивала заема еднодневният международен форум за градски дизайн, Brand The City Forum, който ще се проведе на 27 февруари 2026 г. в Епископската базилика на Филипопол. Събитието ще събере водещи европейски дизайн студиа, експерти и представители на публичния сектор, които ще споделят реални примери и дългосрочни модели за развитие на градски идентичности чрез дизайн, култура и публични политики.

Brand The City Forum 2026 е организиран в партньорство със Studio Komplekt. Подробната програма и пълният списък с участници предстои да бъдат обявени. Форумът е с планиран капацитет до 120 участници, като скоро ще бъде отворена и формата за регистрация.

Всички събития в програмата на фестивала ще са безплатни за желаещите да се включат. Следете развитието на проекта в официалния сайт или в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм.

Фестивалът се реализира по проект "Отново Заедно", процедура BG-RRP-11.021 "Ново поколение местни политики за култура за големи общини", финансиран от Европейския съюз, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (NextGenerationEU), по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.







Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски читалища посрещат Баба Марта с ателиета на открито
22:21 / 25.02.2026
Почина известният хирург д-р Ангел Ангелов
21:35 / 25.02.2026
Шофьор на автобус, убил пешеходка, разиграва правосъдието, намери...
16:12 / 25.02.2026
Двама са в болница след челна катастрофа до Пловдив
15:43 / 25.02.2026
ВиК работят интензивно за отстраняването на аварията в "Северен"
15:12 / 25.02.2026
Новият областен управител на Пловдив встъпи в длъжност
14:49 / 25.02.2026

Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
12:32 / 25.02.2026
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Левовете могат да бъдат обменяни безплатно не само в България, но и във всички държави от еврозоната до 2 март
Левовете могат да бъдат обменяни безплатно не само в България, но и във всички държави от еврозоната до 2 март
09:52 / 24.02.2026
Когато се твърди, че потреблението не е увеличено, а в крайна сметка се получава висока сметка за ток, причината може да е и в грешно отчитане на консумацията
Когато се твърди, че потреблението не е увеличено, а в крайна сметка се получава висока сметка за ток, причината може да е и в грешно отчитане на консумацията
21:41 / 24.02.2026
