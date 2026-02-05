ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив дебютира на международното изложение EMITT в Истанбул
Тазгодишното 29-о издание се провежда на нова локация – изложбения център World Trade Center – Istanbul Expo Center, където се очакват над 25 000 посетители, 656 изложители и 660 туроператори от 109 държави.
Министерството на туризма организира българското участие с национален щанд от 153 кв. м, на който се представят 17 съизложители, включително водещи компании и общини. Щандът на българската дестинация е разположена на атрактивно и лесно достъпно място в зала 3, непосредствено срещу главния вход. При откриването генералният консул на Република България в Истанбул, Васил Вълчев, поздрави участниците и пожела ползотворна работа, подчертавайки значението на добрия диалог с общините за развитието на културното сътрудничество и подкрепата на индустрията.
За Пловдив това е дебютно участие в престижния форум, като градът се позиционира като целогодишна дестинация, съчетаваща богато културно-историческо наследство с различни специализирани форми на туризъм. Посетителите на щанда са посрещнати с нова, стилна визия на рекламните материали, изцяло преведени на турски език. Програмата на изложението предвижда първите два дни да бъдат посветени на професионални срещи, семинари и пресконференции, а последният ден ще бъде отворен за широката публика.
Турция е стратегически и приоритетен пазар за Пловдив, което се потвърждава и от статистическите данни. За периода януари – ноември 2025 г. турските туристи заемат първо място по 2 ключови показателя: "Реализирани нощувки от чужденци" съответно с дял от 20% от общия брой нощувки и ръст от 39% спрямо същия период на 2024 г., и "Пренощували чужденци в местата за настаняване", съответно с дял 22% от общия брой чужденци и ръст от 39% спрямо същия период на 2024 г.
Позитивната тенденция се подкрепя и от облекчените визови правила, въведени от Европейския съюз през юли 2025 г. Новите разпоредби позволяват на турските граждани с редовна история на пътуванията да получават многократни шенгенски визи с по-дълъг срок на валидност. Това допълнително стимулира туристическия, културния и търговския обмен, превръщайки EMITT в ключова платформа за затвърждаване на позициите на Пловдив на международната сцена.
