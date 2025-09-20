ЗАРЕЖДАНЕ...
|Площад "Централен" в Пловдив се превръща в най-голямата книжарница на открито в България
Посетителите на "Алея на книгата“ ще могат да се срещнат лично с автори, да присъстват на премиери, да участват в културни инициативи и да се насладят на специална програма за деца и младежи.
Изборът на Пловдив за домакин на събитието не е случаен. Именно тук Христо Г. Данов създава първото българско издателство и печатница – символично начало на дългата и богата традиция на книгата в България. Днес тази традиция продължава да вдъхновява и да събира читатели и творци на едно място.
"Алея на книгата“ е сред най-мащабните инициативи за популяризиране на четенето у нас и е важен акцент както в културния календар на Пловдив, така и в национален мащаб. Събитието се организира ежегодно от Асоциация "Българска книга“ и "Пловдив чете“, със съдействието на Община Пловдив.
Отворени врати към света на литературата ви очакват всеки ден до 28 септември. Елате и станете част от празника на книгата и четенето!
