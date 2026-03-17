Актьорът и основател на театрална школа "Чарли" Васил Караманлиев се е натъкнал на смущаваща и притеснителна гледка пред театралната му зала и тази на школата за балет в Пловдив.

Той разказва за видяното през хумор в своя Фейсбук профил, но това не прави ситуацията по-малко важна.

"Преди 2 дни си полях цветята, намиращи се до стълбите пред залата и вижте какво е поникнало в тази саксия - 5 спринцовка, шишенце и бърсалка. Страшно готино. Вижте какво расте, какви са тези чудеса. Неведоми са пътищата божии.", казва той във видеото. 

Театралната школа е в непосредствена близост до Общинския съвет на града и за съжаление изключително често гледката е една и съща - фекалии, боклуци и използвани спринцовки. 

След дълги разговори с ръководството на община Пловдив миналата година бяха поставени камери за видеонаблюдение, които обаче не спират вандалите, а само наблюдават кой влиза и излиза. 

Смущаващо е, че в центъра на града, там където се обучават деца в изкуство, да има такива гледки. 

Това не е първия път, когато Караманлиев споделя за гнусните гледки пред школата му, но близо 9 години по-късно ситуацията остава същата.