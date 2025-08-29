Пиян 18-годишен пловдивчанин предизвика катастрофа и се опита да избяга

© FB: Д. Филипов/ I see you KAT 18-годишен младеж от Пловдив е предизвикал катастрофа с материални щети в града, съобщиха от полицията в Пловдив



Инцидентът е станал в района на кръговото движение край Водната палата.



Сигнал за инцидента е подаден в полицията около 05:00 ч. сутринта днес, след като лек автомобил "Сузуки“ се блъснал в оградни пана. На място незабавно е насочен автопатрул, който установил, че зад волана е бил 18-годишен водач, опитал се да напусне местопроизшествието.



Проверка в регистрите на МВР показала, че младежът не притежава свидетелство за правоуправление. Тестът с дрегер отчел наличие на алкохол в кръвта около 1,4 промила.



Младежът е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест. По случая се води разследване.