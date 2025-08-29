ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пиян 18-годишен пловдивчанин предизвика катастрофа и се опита да избяга
Инцидентът е станал в района на кръговото движение край Водната палата.
Сигнал за инцидента е подаден в полицията около 05:00 ч. сутринта днес, след като лек автомобил "Сузуки“ се блъснал в оградни пана. На място незабавно е насочен автопатрул, който установил, че зад волана е бил 18-годишен водач, опитал се да напусне местопроизшествието.
Проверка в регистрите на МВР показала, че младежът не притежава свидетелство за правоуправление. Тестът с дрегер отчел наличие на алкохол в кръвта около 1,4 промила.
Младежът е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест. По случая се води разследване.
