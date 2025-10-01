Писателка: Ако бях шеф на шефа на АПИ, щях да го пращам всеки ден до Пловдив

© Facebook Родената в Пловдив писателка, журналистка и риалити звезда Калина Паскалева се ядоса на шефа на АПИ за организацията на движението по АМ "Тракия". Тя разказа за кошмарното си пътуване в социалните мрежи.



"Тръгнах за Пловдив. Мисля, че към 5:30 следобяд излязох от София. После около час бях в тапата. Аварийната лента се полза от ТИР-ове, които после се бутат да влязат във фунията. По-лошото е, че при преминаването в отсрещното движение, полицай ми се скара, че свиря на камион, който ме избутваше в мантинелата.



Сори, ама NOT SORRY! Все по-безобразно ви е организирането на движението и до Пловдив не видях нито един полицейски патрул, освен чичото с шапката, който ми размаха пръст.



П.С: Ако бях шеф на шефа на АПИ, щях да го пращам всеки ден до Пловдив и обратно, да си се вози, ама не съм. За жалост.", пише още тя.



Паскалева е публикувала кадри на движението, както и на самата себе си.