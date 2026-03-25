Бившият шеф на Апелативен съд Пловдив Магдалина Иванова се пенсионира от 1-ви април, съобщиха от сайта на ВСС. Тя е била освободена от Съдийска колегия като съдия.
За дългогодишната си работа Магдалина Иванова получи отличие "личен почетен знак първа степен – златен“, както и парична награда в размер на 766,94 евро.
Отличието се присъжда за висок професионализъм, безупречно изпълнение на служебните задължения и доказани нравствени качества.
Предложението за награждаването е направено от административния ръководител на Апелативен съд – Пловдив Миглена Тянкова, която мотивира инициативата с дългогодишната професионална кариера на съдия Иванова.
Тя преминава последователно през различни нива в съдебната система – от съдебен кандидат в Окръжен съд – Пловдив, през съдия и заместник-председател на Районен съд – Пловдив, съдия и заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив, до административен ръководител и съдия в Апелативен съд – Пловдив.
В мотивите се подчертава нейният професионализъм при разглеждането на множество дела със значителна фактическа и правна сложност в наказателната материя, както и натрупаният административен опит, допринесъл за утвърждаването на ръководените от нея съдилища като стабилни и авторитетни институции в съдебната система.
Магдалина Иванова е с над 33 години юридически стаж и значителен административен капацитет, допринесла за ефективната работа на Апелативен съд – Пловдив и за утвърждаването на добри професионални и етични отношения в съдебния район.
Пенсионираха бивш шеф на Апелативния съд в Пловдив, дадоха й 766,94 евро
