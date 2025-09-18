Пенсионер е в болница в Пловдив заради малоумна жена с тротинетка

© Getty Images Официална информация от ОД МВР Пловдив:



Около 8 ч. вчера в полицията в Карлово постъпила информация за блъснат възрастен пешеходец от електрическа тротинетка. Пострадалият 75-годишен мъж е настанен в пловдивска болница.



По предварителни данни той бил ударен от индивидуално електрическо превозно средство с 34-годишна водачка, докато пресичал на пешеходна пътека на бул. "Ген. Карцов“.



Медицинска помощ е оказана на място и на жената, която получила охлузвания по крайниците. И двамата са изпробвани за употреба на алкохол, стойностите са отрицателни. Произшествието е отработено по административен ред.