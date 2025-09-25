Пенсионер драска коли в Кючука

© Plovdiv24.bg Снимката е илюстративна Бързо производство се води срещу възрастен пловдивчанин за умишлено увреждане на чуждо имущество.



70-годишният мъж е бил задържан в Първо РУ, след като надраскал с остър предмет лаковото покритие на четири автомобила, паркирани в съседство на ул. "Македония“.



Според получения сигнал щетите били нанесени във вторник вечер, съобщиха от пресцентъра на министерството на вътрешните работи в града под тепетата..