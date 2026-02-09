Пекинската опера гостува днес в Пловдив с безплатен спектакъл

© На 9 февруари от 19:00 ч. Домът на културата "Борис Христов" ще се превърне в сцена за едно от най-древните и изящни изкуства в света. За първи път Пловдив посреща пълния състав на Китайския национален театър за пекинска опера под ръководството на директора Уан Юн.



Гостуването се организира от Министерството на културата и туризма на Китайската народна република, Посолство на Китай в България и е посветено на Китайската нова година (Пролетния фестивал).



Осъществява се със съдействието на Китайски културен център в София, Национален дворен на културата, Община Пловдив. Събитието има и сантиментална стойност - то е първият толкова мащабен гастрол на институцията у нас от нейното основаване през 1955 г.



Пекинската опера е призната от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. Тя не е просто театър, а синтез от виртуозно пеене и специфична декламация; пантомима и сложна акробатика; екзотични костюми и маски с дълбока символика.



Програмата е внимателно подбрана, за да представи най-доброто от различните артистични школи.



Зрителите ще се насладят на емблематични откъси от "Пияната наложница“, "Скъпоценната торбичка“ и легендарния сюжет "Пътешествие на Запад“. Това е уникален шанс за пловдивската публика да се докосне до "националната музикална драма“ на Китай и да сподели празничния дух на Изтока.



