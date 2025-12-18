ИЗПРАТИ НОВИНА
Пазете любимците си: Пловдивчани твърдят, че е разхвърляна отрова в Кючука
Автор: Силвия Станева 22:40Коментари (0)536
© Фейсбук
Илюстративна снимка
Жителка на пловдивския квартал "Кючук Париж"използва социалната мрежа, за да предупреди за отрова, разхвърляна на улица "Димитър  Талев", видя Plovdiv24.bg. Притеснителната случка е от днес.

"Пазете любимците си! Разсипана отрова в района на "Димитър Талев" 65 и околността."

Това не е първият случая на разпръсната отрова в квартала. Само през 2025 г. в район Южен в Пловдив са регистрирани няколко случая на съмнения за разпръсната отрова, насочена към домашни и безстопанствени животни. През февруари има сигнали за открити трупове на кучета и котки в района на Кожния диспансер и близката детска градина; през март са подадени сигнали за неизвестно лице, стрелящо по котки с въздушна пушка в квартала, а миналия  месец имаше сигнали за масово отравяне на животни в града, включително случаи с подхвърлени салами с отрова, които предизвикват смърт в рамките на половин час.

Plovdiv24.bg напомня, че тези  деяния се третират като престъпления по Наказателния кодекс. Наказанията за умишлено отравяне и умъртвяване на животни в България са лишаване от свобода до три години и глоба от 2000 до 10 000 лева.


