|Пазете любимците си: Пловдивчани твърдят, че е разхвърляна отрова в Кючука
"Пазете любимците си! Разсипана отрова в района на "Димитър Талев" 65 и околността."
Това не е първият случая на разпръсната отрова в квартала. Само през 2025 г. в район Южен в Пловдив са регистрирани няколко случая на съмнения за разпръсната отрова, насочена към домашни и безстопанствени животни. През февруари има сигнали за открити трупове на кучета и котки в района на Кожния диспансер и близката детска градина; през март са подадени сигнали за неизвестно лице, стрелящо по котки с въздушна пушка в квартала, а миналия месец имаше сигнали за масово отравяне на животни в града, включително случаи с подхвърлени салами с отрова, които предизвикват смърт в рамките на половин час.
Plovdiv24.bg напомня, че тези деяния се третират като престъпления по Наказателния кодекс. Наказанията за умишлено отравяне и умъртвяване на животни в България са лишаване от свобода до три години и глоба от 2000 до 10 000 лева.
