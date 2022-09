Паркоместа се превръщат в локации за спорт и забавления в Пловдив

© Този петък (16-ти септември) над 40 отбора ще се включат в градски куест из улиците на Пловдив. Това ще се случи, като част от инициативата Park(ing) Day for Fitness, чиито координатор е сдружение BG Бъди активен. В рамките на деня няколко паркоместа в града ще бъдат преобразени в места за спорт и забавление, а интересен акцент ще бъде и паркомясто посветено на темата за разделно събиране и рециклиране.



Park(ing) Day for Fitness ще се случи в още 10 населени места в страната в рамките на седмица (16-ти - 22-ри септември), когато паркинги ще привличат вниманието на гражданите към темата за отворените градски пространства за спорт и забавление. Целта на инициативата е провокиране на обществен дебат за това как да адаптираме и подобрим качеството на градската среда. Проявата следва формата на международната отворена инициатива PARK(ing) Day на организацията Rebar, която от 2005 г. до сега събира все повече привърженици в различни градове по света. да заемем паркинг място за един ден и да го превърнем в пространство за общуване, физическа активност, движение и/или фитнес за ума. През последните години участниците по света са превръщали паркинг места в най-различни тематични кътове като - мини-изложби, арт инсталации, семинари, уроци по йога, работилници за колела и други.



Със събитията от инициативата Park(ing) Day for Fitness, сдружението иска да насочи вниманието към неизползваните възможности, които нашите градове предлагат за повече физическа активност на открито. "Като демонстрираме как пространствата в града могат да се отворят за жителите и да станат център за общуване, ние променяме не само физическата среда, но и културата на хората.“, казва Ласка Ненова, основател на BG Бъди активен



"В Пловдив, гражданите ще имат възможност да се позабавляват и спортуват на паркомясто #БезОтпадъци, където ще се провеждат образователни игри за деца и възрастни на тема рециклиране и опазване на околната среда. Там те ще се срещнат с добре познатия вече на малки и големи - Шишеяд“, казва Кера Станева от сдружение BG Бъди активен - "Пловдивчани ще бъдат провокирани с градски куест, подходящ за всякакви възрасти - над 40 отбора ще участват в “Градски игри", решавайки загадки и предизвикателства из града под тепетата.“ Участието в игрите е абсолютно безплатно за всички желаещи да се включат. Градският куест се осъществява в партньорство с TimeScapeRoom.



Припомняме че още през 2019-та година, пловдивчани се срещнаха с инициативата благодарение на платформата "Аз, ти, Пловдив!“, която даде възможност на всички участници в деня и на посетителите да събират разделно отпадъците си. По време на изданието, част от събитията от календара Европейска столица на културата, сдружението преобрази парко място, което посвети на опазването на градската среда от замърсяването с цигарени угарки.