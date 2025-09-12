ЗАРЕЖДАНЕ...
|Парк "Белите брези" приема екофестивала Re:Bazaar
Освен, че ще научат много за правилното управление на отпадъците и превръщането им в ресурс, посетителите ще могат да разгледат зона Pre-Loved с находки втора употреба, както и базар за устойчиви продукти от отговорни бизнеси. Организаторите са предвидили още творчески работилници за деца от рециклирани материали, образователни игри Re:Quiz, зелен шифър за деца и възрастни и айляк кът за почивка и вдъхновяващи срещи.
Освен това в "Белите брези“ ще присъстват представители на една от най-старите природозащитни организации в България – "Зелени Балкани“. Те ще бъдат т.нар. "Зелен гост“, като ще разкажат за една от каузите си, а именно завръщане на белошипата ветрушка в България – мисия за възстановяване на един изчезнал от природата вид, който благодарение на кампанията се завръща у нас след десетилетия. Тепетата на Пловдив са били едно от последните убежища на белошипата ветрушка. Днес, благодарение на усилията на природозащитниците, съвсем близо до града – в село Климент, вече отново има гнездяща колония от този вид.
Освен в Пловдив, фестивалът вече е провеждан в София, Варна, Стара Загора, Бургас и Пазарджик, където се е радвал на огромен интерес. Чрез тези събития организаторите имат за цел да популяризират осъзнатото потребление, устойчивите практики, рециклирането и повторната употреба на качествени вещи.
