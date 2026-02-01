ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пак заляха с червена боя Альоша
На мястото е открито и бурканче, в което е била червената боя.
На 1 февруари България се отбелязва Денят на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим. Стана традиция именно на този ден паметникът на съветския войник да бъде обагрен с червено.
Централата на БСП в Пловдив на улица "Кръстю Пастухов“ и барелефът на Димитър Благоев също осъмнаха, залети с червена боя.
"Това не е обикновен акт на вандализъм, а умишлено и целенасочено посегателство срещу историческата памет, партията и обществените ценности.
Подобни действия не се извършват случайно и не са плод на моментен импулс. Те са резултат от насаждане на омраза и от страх пред идеи, които и днес защитават социалната справедливост, достойнството на труда и солидарността“, възмущават се пловдивските социалисти.
"Обявяваме парична награда, в двоен размер, за достоверна информация, която ще доведе до разкриване на поръчителя на това деяние. Обществото има право да знае кой стои зад подобни провокации и атаки срещу централата на БСП в Пловдив", пишат още те.
