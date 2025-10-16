ИЗПРАТИ НОВИНА
ПУ изгражда нови центрове за дуално обучение, инженерни технологии и киберсигурност
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:00 / 16.10.2025Коментари (0)232
©
На 16 октомври 2025 г. в зала "Компас“ на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“ се проведе публично обсъждане на три Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), в които висшето учебно заведение е партньор. "Обикновено проектите на университета се изпълняват от отделни екипи, но в тези важни за развитието на целия регион концепции, участие ще вземат всички звена.“, заяви при откриването на събитието проф. д-р Невена Милева – Заместник-ректор "Проектна дейност“.

Публичното обсъждане се организира от Областен информационен център – Пловдив, в изпълнение на задълженията на Звено за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион. Целта е да бъдат представени проектните идеи, залегнали в концепциите. "Интегрираният териториален подход е иновативен подход, чието изпълнение цели развитието на целия регион, а не на отделна община и концепциите, в които ПУ е партньор потвърждават това.“, сподели Нели Караджова – управител на ОИЦ-Пловдив.

Концепцията, с водещ кандидат Община Карлово е с наименование "Оползотворяване на икономическите, образователните, здравните, социалните, енергийните и екологичните ресурси на ЮЦР чрез инвестиции в активизиране на регионалния потенциал за ускоряване на растежа и повишаване качеството на жизнената и околната среда“. В нея са включени общо 14 проектни идеи на стойност 39,5 млн. лв. "Целта на дейностите, включващи участието на университета, е да се постигне синергия между нуждите на Община Карлово и възможностите, които предоставя научния потенциал на  Пловдивския университет.“, поясни Елена Колева от отдел "Планиране и разработка на проекти и програми, обществени поръчки" на Община Карлово.

Дейностите в "Концепция за ИТИ на Община Панагюрище“ бяха представени от Мария Илиева – началник отдел "Международно сътрудничество, интегрирани политики и проекти“.  Тя включва 15 проектни идеи и дейности по всички програми, а стойността й е 37 158 млн. лв.

Дейностите на Община Карлово и Община Панагюрище по Програма "Развитие на регионите“, в които партньор е ПУ, са взаимодопълващи се и предвиждат "Създаване на Център за дуално обучение и професионална квалификация“. В концепцията на Карлово са заложени 4,5 млн. лв. за изграждане на единия корпус от предвидената двукорпусна сграда за целите на Центъра, а в концепцията на Панагюрище са предвидени още 2 млн. лв. за втория корпус. Те ще бъдат разположени в съседство с Ректората и ще бъдат реализирани по проект, съобразен с необходимостта от зелена градска среда. На покрива ще има външни екокреативни пространства. Центърът ще има за цел да осигури качествено обучение, което съчетава теоретични знания с практическо обучение в реална работна среда. Той ще функционира като мост между образованието и бизнеса, подпомагайки на младите хора и възрастни в придобиването на ключови умения, нужни на пазара на труда.

В двете концепции също така има заложени проектни идеи, който ще бъдат финансирани по Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. "Създаване на Център за интердисциплинарни изследвания в областта на чистите технологии, кръговата и нисковъглеродната икономика“ е част от концепцията на Община Карлово на стойност 586 749 лв. Тя предвижда създаването на функционален център на територията на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" в гр. Пловдив. Целта на инвестицията е да бъде създадено функционално звено между факултетите на ПУ, които работят в областта на природните науки, за да могат да извършват съвместни интердисциплинарни изследвания. Също така ще се изгради тестова и експериментална среда, в които студенти и млади учени да могат в реална среда да провеждат практически насочени научноизследователски експерименти и опити, подпомагащи тяхното научно израстване и развитие.

Центърът ще бъде разположен в гр. Пловдив, но оборудването и научноизследователският персонал ще работят с всички заинтересовани страни, включително с предприятията и образователните институции от община Карлово. "Връзката с бизнеса не е само обучение на кадри. Той иска да види и осъществяването на изследователска дейност и решаването на реални и важни проблеми.“, заяви проф. Милева.

Дейността финансирана от ПНИИДИТ в концепцията на Община Панагюрище е Създаване на кибер полигон, отново на стойност 586 749 лв.  Той ще е на територията на ПУ "Паисий Хилендарски" в гр. Пловдив. Фокусът на предложеното решение е върху предоставянето на възможности за включване на съществуващи ИТ системи и интелигенти продукти към съществуващата инфраструктура и споделени ресурси.

При представянето на двете концепции проф. Невена Милева обърна внимание, че съществува огромен проблем с изтичането на кадри и обезлюдяването на населените места, а основен метод да бъдат задържани е да се осигури добро образование на място. "Неслучайно се включваме в тези концепции, защото те отговарят и на нашата визия за развитие.“, допълни още тя.

Третата представена концепция днес бе "Насърчаване на устойчивото развитие на област Смолян“. "Нашата концепция е на стойност 36 млн. лв. И чрез нея се опитваме да отговорим на нуждите, които има нашият район.  За разлика от първата покана, където бяхме заложили на туризъм, тук сме наблегнали на образованието и социалната инфраструктура.“, заяви Мария Боготлиева – главен експерт в Дирекция "Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм" на Община Смолян.

Ще бъде изграден Център по инженерни технологии и киберсигурност в ПУ "Паисий Хилендарски“. Предвижда се изграждане и обзавеждане на изцяло нова (нулево енергийна) сграда на собствен терен на университета, разположена в непосредствена близост до съществуващата Нова сграда на ПУ. Новата сграда ще бъде мултифункционален център, включващ: специализирани изследователски лаборатории (AI, киберсигурност, интелигентни системи, зелена и кръгова икономика) и споделени зони за иновации, където екипи от студенти и преподаватели ще разработват съвместни проекти. Ще бъде осигурен достъп за студентите от Филиал Смолян чрез дигитални и хибридни модели. Чрез високоскоростна VPN връзка и специализиран облачен интерфейс, студентите от Смолян ще могат да използват изчислителния капацитет и платформите на лабораторията – да стартират симулации, моделиране и програмиране в среда за AI и киберсигурност, независимо от физическото си местоположение.

С финансиране по ПНИИДИТ ще бъде оборудван Центъра по инженерни технологии и киберсигурност в гр. Пловдив. Предвидено е закупуване и внедряване на сървърен клъстер с графични ускорители (GPU) за изчисления, свързани с машинно обучение, обработка на големи данни (Big Data) и симулации в сферата на изкуствения интелект. "Киберсигурността и изкуствения интелект са наука и занаят, които изискват много усилия. И в трите концепции са заложени подобни дейности, които са изцяло съобразени със специфичните нужди и дадености в съответната община.“, заяви в заключение проф. д-р Станимир Кабаиванов – зам.-ректор "Акредитационна дейност" в ПУ.







