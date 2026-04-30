Автошествието, планирано да се проведе на 1 май 2026 г. като част от програмата на изложението DAT EXPO, се отменя. Това съобщиха от ОП "Организация и контрол на транспорта“ за Plovdiv24.bg.
По информация от общинското предприятие, събитието няма да се състои по решение на самите организатори.
Важно съобщение от организаторите
Взехме решение Detailing & Tuning Expo 2 да бъде ОТЛОЖЕНО за 2027 година. Знаем, че много от вас очакваха събитието – ние също. Подготвяхме силна програма с нови формати, семинари и изненади. Силно участие на конкурса ни с коли и мотори! Прекрасен шоу парад през град Пловдив!
Реалността към днешна дата обаче поставя част от нашите изложители – особено малкия и среден бизнес – в затруднена позиция:
приемане на еврото
предсрочни парламентарни избори
поскъпване на горивата
военен конфликт в Близкия изток
проблеми с логистика и производствени суровини
Това са фактори, които пряко влияят върху възможността за участие и развитие. Въпреки това, ние бяхме подготвили нови семинарни сегменти и сесии за всички гости:
за най-добри бизнес практики
безопасност на труда на работното място
обучения
демонстрации на живо от световната сцена
Именно затова избираме да не правим компромис със събитието, защото за нас е важно да запазим качеството такова каквото беше, че даже и да го надградим!
Ще се свържем директно с всички вече заплатили фирми и всички гости на конкурса ни ще получат уведомление на електронната си поща.
Връщаме се през 2027 – по-силни, по-добре подготвени и на нивото, което всички очакват. Благодарим за доверието, разбирането и подкрепата.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!