ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Отличиха пловдивски пожарникари
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:07Коментари (0)91
©
виж галерията
В Пловдив се проведе областният етап на конкурса "Пожарникар на 2025 г.“, на който бяха отличени служители и партньори на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив за техния професионализъм, всеотдайност и принос към сигурността на гражданите.

Награди бяха връчени в четирите основни направления на дейност – пожарогасителна и спасителна, контролна и превантивна дейност, както и за комплексен победител. В съответствие с промените в регламента на конкурса от 2021 г., бяха отличени и партньори и служители, които с действията си са допринесли за издигане престижа на професията и са получили широк обществен отзвук.

По време на събитието бе представена равносметка за дейността на РДПБЗН – Пловдив през 2025 г. Годината беше натоварена и динамична, с множество рискове и предизвикателства. Екипите на дирекцията са реагирали на над 5 431 произшествия, от които 2 421 пожара и 160 аварийно-спасителни дейности при пътни инциденти. Благодарение на бързата реакция и професионализма на служителите са спасени 46 човешки живота. Сериозен акцент беше поставен и върху превантивната дейност и работата с деца и ученици от близо 400 учебни заведения на територията на областта.

Отличени служители

В категория "Служители“, раздел "Пожарогасителна дейност“, победител стана мл. експерт Емил Димитринов Максимов – началник на дежурна смяна в група "Пожарогасителна и спасителна дейност“ на 04 РСПБЗН – Пловдив. Отличието е за висок професионализъм и ръководство при ликвидирането на 192 произшествия през годината, включително и мащабен пожар на бул. "Цариградско шосе“, при който бяха спасени граждани и ограничени значителни материални щети.

Подгласник в раздела е инспектор Васил Димитров Димитров от РСПБЗН – Стамболийски.

В раздел "Контролна дейност" победител е инспектор Георги Стефанов Стефанов от РСПБЗН – Асеновград, отличен за активна и резултатна работа по държавния противопожарен контрол, извършване на множество проверки, издадени предписания и последователна превантивна дейност.

Подгласник е инспектор Антон Маринов Ириков от 02 РСПБЗН – Пловдив.

В раздел "Превантивна дейност“ наградена за своята дейност бе инспектор Костадинка Иванова Полидова– за участие в междуведомствени комисии, свързани с проверка на хидротехнически съоръжения с цел предотвратяване на наводнения, както и ученически инициативи- състезание "Защита при бедствия" и конкурс "С очите си видях бедата".

Комплексен победител за 2025 г. стана инспектор Владко Митков Димитров от РСПБЗН – Хисаря. Отличието му се присъжда за професионални и решителни действия при овладяването на пожари с широк обществен отзвук, сред които пожарите във вилна зона "Отдих“ край село Михилци и в землището на село Старосел. Благодарение на добрата координация и своевременната реакция не бяха допуснати жертви, предотвратени бяха значителни материални щети, както и унищожаването на горски и полски фонд и селскостопанска техника.

Допълнителна награда за принос в категория "Служители“ бе присъдена на Ана Минчева Толева – главен експерт "Управление на собствеността“ в сектор "Административен“ при РДПБЗН – Пловдив, за съществен принос в реализирането на проекти за енергийна ефективност и подобряване на условията на труд в структурите на дирекцията.

Отличие за партньор

В категория "Партньори“ наградата за съществен принос получи бригаден генерал Димитър Павлов – командир на Военно формирование 32040 – 24-та авиобаза Крумово, за отличното взаимодействие с органите за пожарна безопасност и защита на населението, участието на авиационната техника при гасене на пожари и ключовата роля при координацията на международната помощ по време на горските пожари през 2025 година.

Наградите бяха връчени от директора на РДПБЗН – Пловдив старши комисар Васил Димов.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Панайот Велчев е новият шеф на Районен съд Пловдив
14:44 / 27.01.2026
"ХЪС Естейт" и добавената стойност на експертното обслужване: Сиг...
13:00 / 27.01.2026
Ексклузивно: Не една, а две жилищни сгради вдигат на мястото на а...
13:58 / 27.01.2026
Искат да строят жилища на мястото на автогара "Север", която прик...
12:45 / 27.01.2026
Сбогуваме се с Личо Стоунса в четвъртък на Рогошките гробища
12:07 / 27.01.2026
Събарят автогара "Север" в Пловдив!
11:20 / 27.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Генерален план за движение ще моделира трафика
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Избират председател на Районен съд Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: