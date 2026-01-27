© виж галерията В Пловдив се проведе областният етап на конкурса "Пожарникар на 2025 г.“, на който бяха отличени служители и партньори на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив за техния професионализъм, всеотдайност и принос към сигурността на гражданите.



Награди бяха връчени в четирите основни направления на дейност – пожарогасителна и спасителна, контролна и превантивна дейност, както и за комплексен победител. В съответствие с промените в регламента на конкурса от 2021 г., бяха отличени и партньори и служители, които с действията си са допринесли за издигане престижа на професията и са получили широк обществен отзвук.



По време на събитието бе представена равносметка за дейността на РДПБЗН – Пловдив през 2025 г. Годината беше натоварена и динамична, с множество рискове и предизвикателства. Екипите на дирекцията са реагирали на над 5 431 произшествия, от които 2 421 пожара и 160 аварийно-спасителни дейности при пътни инциденти. Благодарение на бързата реакция и професионализма на служителите са спасени 46 човешки живота. Сериозен акцент беше поставен и върху превантивната дейност и работата с деца и ученици от близо 400 учебни заведения на територията на областта.



Отличени служители



В категория "Служители“, раздел "Пожарогасителна дейност“, победител стана мл. експерт Емил Димитринов Максимов – началник на дежурна смяна в група "Пожарогасителна и спасителна дейност“ на 04 РСПБЗН – Пловдив. Отличието е за висок професионализъм и ръководство при ликвидирането на 192 произшествия през годината, включително и мащабен пожар на бул. "Цариградско шосе“, при който бяха спасени граждани и ограничени значителни материални щети.



Подгласник в раздела е инспектор Васил Димитров Димитров от РСПБЗН – Стамболийски.



В раздел "Контролна дейност" победител е инспектор Георги Стефанов Стефанов от РСПБЗН – Асеновград, отличен за активна и резултатна работа по държавния противопожарен контрол, извършване на множество проверки, издадени предписания и последователна превантивна дейност.



Подгласник е инспектор Антон Маринов Ириков от 02 РСПБЗН – Пловдив.



В раздел "Превантивна дейност“ наградена за своята дейност бе инспектор Костадинка Иванова Полидова– за участие в междуведомствени комисии, свързани с проверка на хидротехнически съоръжения с цел предотвратяване на наводнения, както и ученически инициативи- състезание "Защита при бедствия" и конкурс "С очите си видях бедата".



Комплексен победител за 2025 г. стана инспектор Владко Митков Димитров от РСПБЗН – Хисаря. Отличието му се присъжда за професионални и решителни действия при овладяването на пожари с широк обществен отзвук, сред които пожарите във вилна зона "Отдих“ край село Михилци и в землището на село Старосел. Благодарение на добрата координация и своевременната реакция не бяха допуснати жертви, предотвратени бяха значителни материални щети, както и унищожаването на горски и полски фонд и селскостопанска техника.



Допълнителна награда за принос в категория "Служители“ бе присъдена на Ана Минчева Толева – главен експерт "Управление на собствеността“ в сектор "Административен“ при РДПБЗН – Пловдив, за съществен принос в реализирането на проекти за енергийна ефективност и подобряване на условията на труд в структурите на дирекцията.



Отличие за партньор



В категория "Партньори“ наградата за съществен принос получи бригаден генерал Димитър Павлов – командир на Военно формирование 32040 – 24-та авиобаза Крумово, за отличното взаимодействие с органите за пожарна безопасност и защита на населението, участието на авиационната техника при гасене на пожари и ключовата роля при координацията на международната помощ по време на горските пожари през 2025 година.



Наградите бяха връчени от директора на РДПБЗН – Пловдив старши комисар Васил Димов.