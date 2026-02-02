Отиде си известна пловдивска лекарка

© За кончината на д-р Галина Михайлова-Дамянлиева информираха от Районната лекарска колегия в Пловдив:



Управителният съвет на Районна Лекарска Колегия - Пловдив изказва дълбоките си съболезнования на семейството, близките и колегите на д-р Галина Михайлова-Дамянлиева по повод нейната кончина.



Д-р Михайлова-Дамянлиева бе лекар с дългогодишна и всеотдайна професионална кариера, посветена на грижата за пациентите и каузата на българското здравеопазване.



Завършила медицина през 1977 г. в Медицинския факултет на ВМИ – Пловдив, тя измина своя професионален път с отдаденост, отговорност и човечност – от първите си стъпки като лекар в гр. Сливен, през работата си в Детското отделение на Областната болница в гр. Първомай, до дейността ѝ като специалист по "Детски болести“ и по-късно като общопрактикуващ лекар в гр. Пловдив.



С професионализма, всеотдайността и личния си пример д-р Дамянлиева заслужи уважението на медицинската общност и доверието на поколения пациенти. Нейната загуба е тежка както за близките ѝ, така и за цялото лекарско съсловие.



Опелото ще се състои на 03.02.2026 г. от 12:00 ч. в църква "Св. Архангел Михаил“



на Централни гробища – Пловдив.



Поклон пред светлата ѝ памет. Скърбим заедно с близките ѝ.



УС на РЛК на БЛС – Пловдив



Plovdiv24.bgизказва съболезнования на близките и колегите на д-р Галина Михайлова-Дамянлиева