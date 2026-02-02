ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Отиде си известна пловдивска лекарка
Управителният съвет на Районна Лекарска Колегия - Пловдив изказва дълбоките си съболезнования на семейството, близките и колегите на д-р Галина Михайлова-Дамянлиева по повод нейната кончина.
Д-р Михайлова-Дамянлиева бе лекар с дългогодишна и всеотдайна професионална кариера, посветена на грижата за пациентите и каузата на българското здравеопазване.
Завършила медицина през 1977 г. в Медицинския факултет на ВМИ – Пловдив, тя измина своя професионален път с отдаденост, отговорност и човечност – от първите си стъпки като лекар в гр. Сливен, през работата си в Детското отделение на Областната болница в гр. Първомай, до дейността ѝ като специалист по "Детски болести“ и по-късно като общопрактикуващ лекар в гр. Пловдив.
С професионализма, всеотдайността и личния си пример д-р Дамянлиева заслужи уважението на медицинската общност и доверието на поколения пациенти. Нейната загуба е тежка както за близките ѝ, така и за цялото лекарско съсловие.
Опелото ще се състои на 03.02.2026 г. от 12:00 ч. в църква "Св. Архангел Михаил“
на Централни гробища – Пловдив.
Поклон пред светлата ѝ памет. Скърбим заедно с близките ѝ.
УС на РЛК на БЛС – Пловдив
Plovdiv24.bgизказва съболезнования на близките и колегите на д-р Галина Михайлова-Дамянлиева
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 58 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Зала Колодрума стана неузнаваема, ще се играе на клей
16:45 / 02.02.2026
Голяма спецоперация на всички институции край Пловдив
16:38 / 02.02.2026
Пловдивчанка се събуди с доста неприятна изненада
15:15 / 02.02.2026
Започна събарянето на автогара "Север"
17:39 / 02.02.2026
Пловдивски съд намали наказанието на сириец за убийство у нас
14:39 / 02.02.2026
Превръщат велопарка в "Западен" в най-големия на Балканите
15:32 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS