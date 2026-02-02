ИЗПРАТИ НОВИНА
Отиде си известна пловдивска лекарка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:32
©
За кончината на д-р Галина Михайлова-Дамянлиева информираха от Районната лекарска колегия в Пловдив: 

Управителният съвет на Районна Лекарска Колегия - Пловдив изказва дълбоките си съболезнования на семейството, близките и колегите на д-р Галина Михайлова-Дамянлиева по повод нейната кончина. 

Д-р Михайлова-Дамянлиева бе лекар с дългогодишна и всеотдайна професионална кариера, посветена на грижата за пациентите и каузата на българското здравеопазване.

Завършила медицина през 1977 г. в Медицинския факултет на ВМИ – Пловдив, тя измина своя професионален път с отдаденост, отговорност и човечност – от първите си стъпки като лекар в гр. Сливен, през работата си в Детското отделение на Областната болница в гр. Първомай, до дейността ѝ като специалист по "Детски болести“ и по-късно като общопрактикуващ лекар в гр. Пловдив.

С професионализма, всеотдайността и личния си пример д-р Дамянлиева заслужи уважението на медицинската общност и доверието на поколения пациенти. Нейната загуба е тежка както за близките ѝ, така и за цялото лекарско съсловие.

Опелото ще се състои на 03.02.2026 г. от 12:00 ч. в църква "Св. Архангел Михаил“

на Централни гробища – Пловдив.

Поклон пред светлата ѝ памет. Скърбим заедно с близките ѝ.

УС на РЛК на БЛС – Пловдив

Plovdiv24.bgизказва съболезнования на близките и колегите на д-р Галина Михайлова-Дамянлиева







Бог да я прости жената но младите наглеци-лекари да видят нейния път.Първо в Сливен после Първомай и така до израстването в професията. А тези днешните тройкаджий завършили с триста зора искат да работят в града в хубава болница и със стартова заплата 5 хилки.А мерси.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Статистика: