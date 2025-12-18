ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Отбелязваме 100 години журналистика в Пловдив
"Решението на Общински съвет – Пловдив за именуване на площад "Журналист" е ясен знак на равносметка и признание. Убедени сме, че с общи усилия ще успеем да отдадем заслужена почит на поколенията журналисти, които са превърнали Пловдив в символ на свободното слово и обществените каузи", каза членът на УС на СБЖ Екатерина Кючукова, която е сред инициаторите. Тя благодари на всички колеги, подкрепили идеята.
По този повод пловдивските журналисти връчиха плакети на кметовете и представителите на местната власт, които подкрепиха идеята гилдията да бъде официално почетена – като част от историята, идентичността и обществената памет на града, сред които и градоначалникът Костадин Димитров. Чавдар Каришев връчи плакета с благодарност за подкрепата на заместник-кмета Пламен Панов. "Радвам се, че това се случва в годината, когато БНР чества 90 години от създаването си, а Радио Пловдив – 70 години. С удоволствие връчвам този плакет на Пламен Панов, за да си спомня деня, в който този площад носи името "Журналист", каза директорът на Радио Пловдив.
Наско Начев връчи плакета на кмета на район "Централен" Георги Стаменов и му благодари, че е прегърнал идеята. "Следващата стъпка, която трябва да направим, е да има Дом за пловдивските журналисти, където да се събираме, да обменяме мисли, идеи и да ставаме все по-адаптивни", заяви Наско Начев, който е първото лице на БНТ – Пловдив и председател на едно от пловдивските дружества към СБЖ. С тези думи той отправи послание към ръководството на Община Пловдив за обособяване на Клуб на журналиста – пространство, в което представителите на медиите да се срещат, да дискутират професионални теми, да споделят опит, както и да развиват съвместни инициативи в подкрепа на качествената журналистика. Идеята за такъв дом цели да се обособи устойчива среда за диалог, професионално развитие и по-тясно сътрудничество между журналистическата общност и институциите в града.
"Както и досега винаги заедно каквото правим, вие най-правилно го отразявате, защото направеното е едно, а казаното – друго. Затова като партньори и приятели и занапред продължаваме да градим светлото бъдеще на Пловдив", посочи кметът на район "Централен" Георги Стаменов.
Председателите на пловдивските дружества изразиха своята признателност и към народния представител Фиданка Кацарева, която в качеството си на заместник-кмет на район "Централен" посочи локацията на площада и помогна за придвижване на документацията.
С признателност за подкрепата към представителите на местната власт пловдивските журналисти изразиха и надежда, че ще продължат да разчитат на партньорство за реализирането на серия от инициативи, посветени на юбилея на пловдивската журналистика и за тържественото връчване на Годишните награди на Съюза на българските журналисти, чийто домакин ще е Пловдив през 2026 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Жена не се сдържа след опасна ситуация на Околовръстното на Пловд...
21:51 / 18.12.2025
Най-малката маймунка в света пристигна в Пловдив
19:14 / 18.12.2025
Общински съветник: Някои ще бъдат много щастливи от този подарък
17:10 / 18.12.2025
Утре откриват новата "магистрала", която е вътре в самия Пловдив
15:51 / 18.12.2025
ОбС Пловдив разреши на общината да участва в процедура по публичн...
16:23 / 18.12.2025
Нагъл чичко мутрее в Пловдив, плаши със саморазправа, свири като ...
14:57 / 18.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS