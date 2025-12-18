© виж галерията Серия от инициативи подготвят пловдивските дружества към СБЖ през 2026 година, когато ще се отбележи вековен юбилей от създаването на гилдията в града на тепетата. Първата стъпка бе именуването на площад "Журналист", позициониран пред сградите на Радио Пловдив и БНТ – Пловдив, която бе знак на признание към професията, към нейното минало, настояще и бъдеще. Историята свидетелства, че още от времето на Възраждането градът е сред водещите центрове на българската преса, мисъл и свободно слово, наследявайки традициите на Христо Г. Данов, Йоаким Груев, Иван Богоров и други.



"Решението на Общински съвет – Пловдив за именуване на площад "Журналист" е ясен знак на равносметка и признание. Убедени сме, че с общи усилия ще успеем да отдадем заслужена почит на поколенията журналисти, които са превърнали Пловдив в символ на свободното слово и обществените каузи", каза членът на УС на СБЖ Екатерина Кючукова, която е сред инициаторите. Тя благодари на всички колеги, подкрепили идеята.



По този повод пловдивските журналисти връчиха плакети на кметовете и представителите на местната власт, които подкрепиха идеята гилдията да бъде официално почетена – като част от историята, идентичността и обществената памет на града, сред които и градоначалникът Костадин Димитров. Чавдар Каришев връчи плакета с благодарност за подкрепата на заместник-кмета Пламен Панов. "Радвам се, че това се случва в годината, когато БНР чества 90 години от създаването си, а Радио Пловдив – 70 години. С удоволствие връчвам този плакет на Пламен Панов, за да си спомня деня, в който този площад носи името "Журналист", каза директорът на Радио Пловдив.



Наско Начев връчи плакета на кмета на район "Централен" Георги Стаменов и му благодари, че е прегърнал идеята. "Следващата стъпка, която трябва да направим, е да има Дом за пловдивските журналисти, където да се събираме, да обменяме мисли, идеи и да ставаме все по-адаптивни", заяви Наско Начев, който е първото лице на БНТ – Пловдив и председател на едно от пловдивските дружества към СБЖ. С тези думи той отправи послание към ръководството на Община Пловдив за обособяване на Клуб на журналиста – пространство, в което представителите на медиите да се срещат, да дискутират професионални теми, да споделят опит, както и да развиват съвместни инициативи в подкрепа на качествената журналистика. Идеята за такъв дом цели да се обособи устойчива среда за диалог, професионално развитие и по-тясно сътрудничество между журналистическата общност и институциите в града.



"Както и досега винаги заедно каквото правим, вие най-правилно го отразявате, защото направеното е едно, а казаното – друго. Затова като партньори и приятели и занапред продължаваме да градим светлото бъдеще на Пловдив", посочи кметът на район "Централен" Георги Стаменов.



Председателите на пловдивските дружества изразиха своята признателност и към народния представител Фиданка Кацарева, която в качеството си на заместник-кмет на район "Централен" посочи локацията на площада и помогна за придвижване на документацията.



С признателност за подкрепата към представителите на местната власт пловдивските журналисти изразиха и надежда, че ще продължат да разчитат на партньорство за реализирането на серия от инициативи, посветени на юбилея на пловдивската журналистика и за тържественото връчване на Годишните награди на Съюза на българските журналисти, чийто домакин ще е Пловдив през 2026 г.