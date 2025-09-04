От тази вечер: Рекорден брой чужди доброволци в Пловдив

© Фейсбук Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Симеон Илиев, организатор на Station Street Festival, който се провежда по ул. "Иван Вазов" в Пловдив. Стартът на 5-дневната среща се дава тази вечер. А откриващото събитие е утре – 5 септември. По време на фестивала ни очакват както безспорни родни фаворити, така и чуждестранни таланти на алтернативната сцена! Фестивалът стартира в компанията на унгарската електро поп и R’n’B сензация Ben T Kadar.



Бъдете на ул. "Иван Вазов" от 4 до 8 септември.



Какво ново във фестивала тази година?



Много интересно нещо се случва в момента. 30% от хората, с които работя в момента, не са българи. Това се случва за първи път. Говоря за доброволците за фестивала



Откъде идват те?



От Индия имаме, едно момче имаме от Сан Франциско, имаме от Гърция няколко човека.



А как са разбрали, по каква линия?



Записват се като доброволци през интернет. Ние пускаме форма, те се записват през интернет и чрез техни приятели. Просто го казвам като интересен факт, за първи път е така.



Наистина е много интересно. Това са млади хора, предполагам, искат да дойдат в Пловдив, или?



Млади хора, да. Явно някой е дошъл вече в Пловдив, за да учи тук, друг живее от известно време. Трети си пребивават в момента тук. Но въпросът е, че те искат да са част от събитието. Минали са по-различни канали. Казвам ви го, защото е наистина много интересно.



А иначе какви са изненадите на фестивала тази година? Кое е по-внушителното, по-интересното?



Най-внушителното, бих казал, е, че музикалната програма е топ клас. Тя е много интересен микс от различни жанрове. И най-вече това, че всъщност представяме европейски продукции, които са нови, непредставяни в област Пловдив до момента.



Другото интересно, което за първи път го правим, е, че фестивалът се излъчва на живо в град Варна, на огромен екран за хората, които нямат възможност да дойдат, или предпочитат да си останат във Варна – ще могат да се насладят на фестивала във Варна също. Това е точно на входа на Морската градина. Пет дни подред ще могат да гледат всъщност това, което се случва на живо в Пловдив.



Другото, което бих споделил е, че това не е просто едно музикално събитие. Понеже е градски фестивал и е в централна част на Пловдив, в една от най-емблематичните улици, ние обръщаме внимание на всичко, което е около култура, образование. Включително тази година имаме и участие и лекции, които са на тема "Киберсигурност и изкуствен интелект". Имаме такива за деца, и не само за деца, а и "за възрастни от четиригодишна възраст нагоре" – занимания, които са спорт, уроци по ударни инструменти, също на открито. И не мога да ги изброя всичките наистина, не са малко.



А самите изпълнители откъде са?



Самите изпълнители идват от различни места. Скоро, като ги прехвърляхме по таблиците, се оказа, че имаме 84 различни артиста, които са част от 17 музикални банди, и идват от около десетина различни страни. Ще изброя просто няколко: Испания, Франция, Мали, Италия, Великобритания.



А какви са новостите?



Най-новото от това, което виждаме, е, че фестивалът се приема доста добре от най-различни публики. Не е предназначен само за една. Това е най-хубавото. Ние не знаехме как ще се случи това нещо в първото и второто издание, но ето, едно трето издание всъщност придава един интерес. Аз се пошегувах наскоро, че всъщност това, което правим тук, на улицата - една улица, която по принцип през деня се грижи за сутрешния трафик и забързаните хора, но по време на фестивала изведнъж се превръща все едно в малкото бебенце на Ню Йорк Сити, вилидж, или кварталите в Карлсберг, в Берлин мисля, че беше. Отрочета на тях просто за няколко дни.



Пет дни ще бъде фестивалът, нали така?



Пет дни, да – от 4 до 8 септември1 включително. Абсолютно всеки ден има много богата музикална програма, която е избрана, от различни стилове. На 6 септември, естествено, пак празнуваме празника. За първи път тогава ще чуем Shirley Davis & The Silverbacks, които за първи път пристигат в България. Това е една много интересна соул дива, която е в стил Шарън Джоунс и Ейми Уайнхаус с нейния шестчленен бенд.



Страхотно! Виждам, че освен хубавата програма, която сте подготвили, имате и участие на БАН с водороден електромобил. Кажете малко повече за това.



Обърнах внимание, с голямо желание се свързахме и беше приета първоначалната среща с Българската академия на науките, особено точно с този, който се занимава с това. Водородният автомобил, бих казал, че той е просто една много малка част от нещата, с които те се занимават. Но Българската академия на науките има защо постоянно да й обръщаме внимание, защото науката и технологиите вървят ръка за ръка. Това, което по принцип се случва на световно ниво точно в този отрасъл, е много интересно. В БАН се занимават с развитието на тази енергия в доста по-широк аспект. Те ще бъдат тук, на място, и ще могат да разкажат на хората малко повече, естествено, да видят интересни неща като водородния автомобил и разни други интересни технически неща, които сега са произведени.



По-късно през деня започват концертите, нали така? Има време след работа човек да се нагласи и да излезе.



Да, разбира се. Точно така - след работа, от 18.00-18.30 часа, започваме с една много интересна българска, много млада група, която може да чуете още днес. След това – Tramhaus, които са пристигнали от Ротердам, и след това с едно уникално трио - Acid Arab, които всъщност са едни от големите ни звезди, от Франция. Откриваме с тях. А бандата, която закрива първата вечер от фестивала, няма нужда от представяне. Това е Ostava - една от най-емблематичните за българската независима сцена.



Вие имате достатъчно информация в социалните мрежи, може да се види програмата подробно, по часове и състави.



Абсолютно, да. Най-добре събраната програма може да се види на официалния ни сайт на фестивала- stationstreet.bg.



Добре, значи ще се срещнем на улица "Иван Вазов", на Station Street Festival.