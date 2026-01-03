ЗАРЕЖДАНЕ...
|От ред към хаос: "Арт Позитив 2026" кани творци да разчупят границите
"Какво се случва, когато развитието се превръща в разпад? Може ли сривът да бъде форма на растеж?“ – пита екипът на изложбата. Концепцията оставя широко поле за интерпретация: от визуални градации и дигитални деформации до лични и социални коментари, които провокират размисъл върху трансформациите в обществото и самото изкуство.
"В едно преливащо настояще, в което стойностите ерозират, образите се филтрират, а паметта се пренаписва, искаме да покажем нюансите между сътворението и разрушението“, допълват организаторите.
Изложбата ще се проведе в Галерия Капана, Пловдив, от 3 април до 10 май 2026. Творците могат да изпращат своите предложения, включително творческа биография, концепция, визуален материал и бюджет, на office@arttoday.org до 25 януари 2026 г.
Събитието е част от културния календар на Община Пловдив и се реализира в партньорство с Гьоте институт.
