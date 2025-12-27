ЗАРЕЖДАНЕ...
|Осмокласници с дисекция на сърдечен мускул в новия STEM център на ПГБТ
Младежите от VIII б клас не само показаха, но и обясниха пред официалните гости как се прави виртуална дисекция на сърдечния мускул. Те демонстрираха модели на човешкото тяло – сърдечно-съдовата и скелетната система. В съседния до тях кабинет други осмокласници разкриха тайната сила на цветното зеле, със сока от което може да бъде определяна киселинността на разтвори от ежедневието ни.
"За мен днес е вълнуващ ден, защото откриваме ново високотехнологично пространство, което вече дава възможност на учениците да експериментират, да изследват, да изучават света около нас“, каза при откриването директорът Гергана Георгиева. Тя уточни, че благодарение на Националния план за възстановяване и устойчивост и с екипната работа на учителите в ПГ по битова техника STEM центърът е факт.
Високотехнологичната учебна среда по природни науки включва и стереоскопични 3D лаптопи zSpace Inspire, които осигуряват потапящо VR/AR изживяване без нужда от 3D очила, благодарение на иновативната технология на Acer и SpatialLabs™, съобщи преподавателят по биология и здравно образование ст. учител Иванка Николова. Кабинетът по биология е оборудван и с 3D принтер Creality K1 Max – високоскоростен FDM принтер с изкуствен интелект и голям обем за печат, както и с 72-инчов Samsung Pro Flip интерактивен дисплей, предоставящ мултитъч функционалност, отлична свързаност и възможности за интерактивна съвместна работа.
"Имаме на разположение 3D принтер, стереоскопични лаптопи zSpace – комбинация от виртуална и добавена реалност, шест висококачествени микроскопа, множество анатомични модели и образователни табла. Можем да работим като екипи, в групи или като цял клас в реална лабораторна среда. Учейки чрез преживяване, чрез образователни игри, с възможност за разнообразни лабораторни експерименти. В тази обновена среда г-жа Николова ни дава свобода да учим чрез игри, да търсим отговори и решения на проблеми“, обясниха и учениците. По думите им новият STEM център в ПГ по битова техника е значима стъпка към модернизиране на образователната среда, интегриране на иновативни технологии и подготовка за професиите на бъдещето чрез активно, практическо и интердисциплинарно обучение.
В учебни работилници е изградена високотехнологична зала по роботика и киберфизични системи, насочена към практическо обучение и STEM образование. Залата разполага с два стереоскопични лаптопа zSpace за 3D визуализация и симулации, 3D принтер за бързо прототипиране, както и широк набор от микроконтролерни платки Arduino, сензори и електронни модули, съобщи инж. П.Янева.
На официалното откриване днес присъстваха приятели и партньори на ПГ по битова техника от академичните среди, фирми партньори на училището, бивши и настоящи учители и ученици.
