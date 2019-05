© виж галерията На официална церемония в Пловдив за четвърти път бяха раздени наградите за постижения в иновациите, високите технологии и аутсорсинга на Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Технологичните оскари бяха кулминацията в първия регионален форум за Югоизточна Европа на компании от технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги с висока добавена стойност – SEE INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT.



В него участие взеха над 300 лидери от технологичния сектор, над 30 международни лектори и представители на централната и местната администрация, за да обсъдят бъдещето на индустрията и определят устойчивите бизнес модели в региона на Югоизточна Европа.



Наградата за стартъп на годината спечели Cargotec Bulgaria. Финландската компания Cargotec създаде първия си глобален център за бизнес услуги в Централна и Източна Европа (CBS) в София. Наградата беше връчена от кмета на Пловдив Иван Тотев, който от своя страна получи специалната награда за успешното развитието на цялата екосистема в областта на иновациите, технологиите и аутсорсинга.



"Пловдив е град, който от години целенасочено и последователно подкрепя развитието на този сектор. Дългогодишното ни партньорство с Българска аутсорсинг асоциация и БАСКОМ ни мотивира да превърнем Пловдив в бизнес ориентиран град с фокус върху образованието и подобряването на средата на живот. Усилията ни са в посока спиране на процеса на изтичане на младите хора от града, което не може да се случи без наличието на съответните работни места, които точно това партньорство прави факт.“, коментира Иван Тотев.



"Работим в близко партньорство с университети, училища, компании и местна власт и по този начин създадохме екосистема, която расте с динамични темпове“, каза г-н- Ивайло Славов, председател на УС на Българска аутсорсинг асоциация. "Мисленето ни вече е глобално и ние гледаме на конкурентната среда като Югоизточна Европа срещу останалия свят, а не просто на България срещу останалия свят. Нашият регион става все по-силен по отношение на развитието на икономика на знанието и иновациите и това се дължи именно на градове като София и Пловдив“.



"Бъдещето е в привличането на индустриални производства, но важен е преходът от индустрии, зависещи от хората към индустрии, зависещи от знанието. България е не само лидер и основен хъб в региона, но и е в помощ на другите държави да изграждат платформи за растеж“, добави Георги Брашнаров, член на УС на БАСКОМ при награждаването.



Experian България бе обявена за най-добър работодател в технологичния сектор за 2019 г. Наградата бе спечелена за изключително управление на хората, най-важния актив на всяка компания. Experian получиха наградата и за най-добър научно-развоен (R&D) център, както и за компания с най-добра социално отговорна политика, като само за последната година в доброволческите инициативи са се включили над 750 служители с повече от 4600 часа доброволен труд. При тях отиде и наградата за технологична бизнес сграда на 2019 г., за новия им офис, в който компанията се нанесе тази година.



Статуетката за най-иновативното работно място на годината бе връчена на Bulpros. Наградата в категория Иновации в технологиите спечили Cobuilder International за създаването на интегрирана платформа за репозиционирането на всички продукти и решения на компанията.



За IT проект на 2019 г. бе наградена Dreamix за разработения софтуеър за най-бързо развиващата се и вече втората по големина компания в света за полети с частни самолети Vistajet. Наградата за IT продукт на годината бе присъдена на софтуерната компания Imperia Online за създаването на изключително успешната им играта Kingdoms Online.



Междунардното жури определи за победител в категорията иновации в бизнес процесите и операциите SoftServe България, за разработеното от тях решение Abiliton Metrics Solution, обединяващо данните от различни източници в една платформа и даващо статистическа и графична информация за всички процеси.



Наградата в категория Център за споделени услуги на 2019 г. бе присъдена на Cargill. В центъра работят над 1000 професионалисти, които на повече от 15 езика управляват международните бизнес процеси на Cargill и предлагат широко портфолио от висококачествени услуги с добавена стойност в Европа, Близкия изток и Африка в сферата на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставки, както и управлението на човешки ресурси.



За Доставчик на аутсорсинг услуги на 2019 г. бе обявена Modis България, заради високата добавена бизнес стойност, която доставя на клиентите си, налагането на добри практики и подпомагането на устойчивия ръст на целия аутсорсинг сектор у нас.



ScaleFocus грабна приза за софтуерна компания на 2019 г. за разработваните продукти в областа на дигиталната трансформация, анализа на данни и облачните услуги, които доставят на клиенти по целия свят.



Наградата за Най-забележителното сътрудничество между образованието и бизнеса през 2019 бе връчена на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас, която отвори врати миналата година. Училището е част от пилотен проект, реализиран от община Бургас и е пример за ефективен модел на дуално обучение в страната. Партньори в инициативата са 7 от водещите технологични и аутсорсинг компании в страната, а също така и всички браншови организации в сектора.



Бургас получи и втора награда в категорията "Най-бързо развиващ се технологичен град“, която се определя чрез гласуване от членовете на БАА и БАСКОМ.