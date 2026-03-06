ЗАРЕЖДАНЕ...
Осем от най-големите театри у нас, включително и Драмата в Пловдив, заплашват да спрат работа
© Plovdiv24.bg
Още в средата на февруари директорите на Народния театър, на Сатиричния, на Младежкия, на Военния, на Софийската опера, на Оперетата, както и колегите им от Пловдив и Варна, излязоха с позиция за тежкото финансово състояние на сектора.
Пред БНР директорът на театър "Българска армия" Мирослав Пашов заяви, че в момента само плащат заплати, а за всичко останало, от което имат нужда, подават към Министерството на културата фактури, но оттам не потвърждават плащанията. Няма пари не просто за нови декори, костюми и премиери – няма пари дори за хигиенни материали:
"Може би ще предприемем определени действия, защото тук не става просто за заплати – "искаме по-високи заплати". Говорим за сектора – какво се случва с театрите. Ние просто спираме работа, няма как да стане. Обяснявам простичко: има методика, която е изградена преди много години, която казва така – на всеки лев, продаден през касата, има една таблица, която показва какво държавата субсидира към този един лев. И така се формират бюджетите на театрите. Ние сме второстепенни разпоредители на бюджета. Сиреч, ние нямаме самостоятелни сметки, от които да теглим когато си поискаме и колкото си поискаме", каза Мирослав Пашов.
Още от категорията
/
Областният управител на Пловдив обсъди с Васил Костадинов мерките за реда и прозрачността на вота
05.03
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш районно управление в Пловдив
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.