|Органите на 41-годишен спасиха трима души
В резултат на това, в УМБАЛ "Александровска" медицински екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на двама мъже – на 22 и на 57 години. По линия на споразумението с Румъния, 58-годишен мъж получи шанс за нов живот след трансплантация на черен дроб поради липса на подходящ реципиент в България.
Според информация от лечебните заведения, пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация. По медицински причини други органи не бяха трансплантирани.
Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор" изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи.
