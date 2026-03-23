13-тото издание на опериня фестивал Opera Open 2026 тази година ще бъде открит с формата "Тракийски награди за класическа музика". Идеята е на пловдивската прима Соня Йончева и се осъществява със съдействието на нейната продуцентска компания, съобщи директорът на Опера Пловдив Диан Чобанов на пресконференция, на която беше представена програмата на фестивала, предава репортер на Plovdiv24.bg.
В специално видеобръщение на запис оперната прима Соня Йончева обяви лауреатите на първото издание на "Тракийски награди за класическа музика", с които ще бъде открит официално фестивалът.
"Opera Open е емблема за нашия град. Фестивалът не е нито местно, нито национално, а е европейско събитие и в него са участвали изпълнители от световна величина. Всяка година привлича много чуждестранни туристи. Щастлив съм, че това събитие се променя всяка година, постига критерии, с които пловдивчани можем да се гордеем" - посочи заместник-кметът по култура, археология, туризъм Пламен Панов.
"Благодарен съм, че Соня Йончева избра нас за партньор. Това е гаранция за летящ старт. Освен Соня Йончева, ще участват сопраното Надин Сиера, която е Травиата №1 в света и която ще направи своя дебют в България, както и солистката на миланската "Скала" мецосопраното Светлина Стоянова" - анонсира директорът на Опера Пловдив маестро Диан Чобанов.
Ивайло Спасов – представител на продуцентската компания на Соня Йончева добави:
"Макар, че едновременно работим в няколко проекта, Opera Open е проект №1, за който Соня Йончева най-много се вълнува. Тя винаги по света подчертава не само българската си принадлежност, а пловдивските си корени. Всички лауреати на "Тракийски награди за класическа музика" ще присъстват на откриването.
Анна Томова-Синтова ще присъства, тя не е идвала в България от 2018 г. Соня Йончева ще изпълни световна премиера на произведение, което Добринка Табакова, която също е от Пловдив, е направила специално за Соня Йончева. Събитието ще бъде записано и излъчено по ТВ Медичи и БНТ, ще направим така, че максимален брой зрители да бъдат съпричастни.".
Панорама на творчеството на Верди от различните му периоди, премиера на специалното издание за България на австрийската продукция "Семирамида", Васко Василев, мюзикълите "Семейство Адамс", "Исус Христос суперзвезда" и "Една нощ в операта" с музиката на "Куин" са част от заглавията, включени във фестивала.
По традиция, цената на билетите през първия месец от Opera Open е с 30% отстъпка, като идеята е се почитателите да гледат повече от един спектакъл. Билетът за ученици и пенсионери е 14 евро.
По време на фестивала на Римския стадион ще бъде подредена традиционната изложба с фотоси от предишни издания. Отделно от това е подготвен нов рекламен материал, в който са събрани всички артисти, които представят операта пред аудиторията и света.
Opera Open се открива с "Тракийски награди"
