Опасна детска ясла в Пловдив, може да преместят децата в съседни заведения
09:32
© Nova
виж галерията
Обезпокоени родители сигнализираха за опасна ситуация в детска ясла в пловдивския квартал "Изгрев“. Покривът на сградата е протекъл, като водата се е стичала по таваните и стените на втория етаж. Вследствие на това децата са преместени на първия етаж и събрани в общи помещения.

"Това е недопустимо, тъй като се нарушават въведените в момента от режима противоепидемични мерки – групите да се събират заедно в едно общо помещение“, заявиха няколко родители. Според тях преместването на децата в долните две групи създава риск от разпространение на зарази, особено в грипния сезон.

Един от родителите поясни: "Моето дете посещава ясла от октомври. Покривът протече, събраха ги в една група – третата и четвъртата. В момента са преместени долу на първия етаж. Просто искаме да сме спокойни, че обстановката е нормална и децата да посещават безопасно“.

Реално вторият етаж на сградата е неизползваем към момента. Течът е много сериозен – от покрива и от осветителните тела. В приемната са поставени кофи и легени, в които капе вода.

Друг родител допълни: "Покривът е протекъл и в съседната четвърта група, така че всички деца са преместени долу. В момента сме в грипна ситуация, а персоналът се опитва да се справи в трудни условия“.

Директорката на детската ясла Десислава Иванова обясни: "В момента около 20 до 25 деца са в двете групи на първия етаж. По списък общо са 60, но бройката позволява безопасността на децата да се осигури. Извършва се щателен филтър на входа, за да сме сигурни, че всичко е контролирано“.

Кметът на район "Източен“ Емил Русинов посочи, че ремонтът ще започне в най-кратки срокове. "В тази ситуация очевидно е доста опасно да се посещава сградата. Капе дори от осветителните тела. Това е причината децата да бъдат свалени на първи етаж. Финансирането за ремонта ще бъде осигурено от специален фонд за аварийни ремонти“.

На въпрос кога ще започне ремонтът, Русинов уточни: "В най-кратки срокове, веднага след избор на изпълнителна фирма. Докато тече процедурата, децата могат да бъдат предислоцирани в други детски заведения на територията на района. По никакъв начин няма да бъдат ощетени“.

На втория етаж на сградата почти целият покрив е компрометиран. Персоналът използва кофи и легенчета, за да събира капещата вода от дъжда, който вчера беше доста обилен в Пловдив, информира Nova.







