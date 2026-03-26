Автор: Велизара Ангелова 16:03 16:03 594 594

Комплексният онкологичен център - Пловдив предлага изследване на костна плътност на до три области на преференциални цени през април. Цената за първата зона ще е 15 евро, а за всяка следваща - 7,50 евро. Изследването не е подходящо за пациенти с поставени костни импланти. То се извършва със съвременна апаратура, която осигурява висока точност и надеждност на резултатите при минимално лъчево натоварване и е задължително за онкоболни пациенти с хормонозаместителна терапия. Процедурата е бърза, неинвазивна и напълно безболезнена, което я прави подходяща за широк кръг пациенти, съобщи КОЦ-Пловдив.



Измерването на костната плътност е ключово за ранното откриване на остеопороза - заболяване, което често протича без симптоми, но повишава риска от счупвания. Препоръчва се особено за жени над 50 години, хора с хормонални нарушения, фамилна обремененост или продължителен прием на кортикостероиди.



Прегледите се извършват в отделението по Образна диагностика на бул. "Васил Априлов“ 15А, всеки работен ден от 8:30 до 14:00 ч., след предварително записване на тел. 0893 317 308.