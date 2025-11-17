Окончателно! Кучето Мауси си отива у дома

© Plovdiv24.bg Казусът "Мауси" приключи. Кученцето ще бъде върнато на собственика му Тодор Чолаков, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Решението на Административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Така той потвърди решението на Районен съд Пловдив от юни тази година.



Делото бе между ОДБХ – Пловдив и бившия собственик на животното Тодор Чолаков, който настоява то да му бъде върнато. Припомняме, че Мауси бе настанен в ОП "Зооветеринарен комплекс“.



Това се случи, след като групата природозащитници избягаха с кучето от съда на 12 март по време на дело от административно-наказателен характер, свързано с обжалване на наказателно постановление относно наложена глоба и отнемане на куче порода "руски той териер“, отговарящо на името Мауси, в полза на държавата от собственика му.



Новината не е добре посрещната от бившия временния собственик на Мауси Мартин Янчев.



Припомняме, че по казуса Мауси има 6 привлечени като обвиняеми лица за това, че открадната кучето по време на съдебен процес и заплашиха съдия Калибацев.



Пред репортер на Plovdiv24.bg собственикът на Мауси Тодор Чолаков сподели своята гледна точка по случая.