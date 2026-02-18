ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огромно дърво падна върху тротоар в Пловдив
Читател на Plovdiv24.bg се свърза с нашата редакция тази сутрин, за да съобщи за много голямо дърво, което е паднало върху тротоар, буквално изтръгвайки се с корените си:
Здравейте! На улица "Марагидик", точно срещу музикалното на училище "Любен Каравелов", през нощта от силния вятър е паднало огромно дърво. За щастие няма щети и пострадали.
