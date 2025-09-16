ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огромна сума за добри каузи бе събрана в Пловдив
"Това не са цифри, това е енергия, това е добрина, това е вяра, надежда за живот и любов. Искрени благодарности към всички вас, с които доказахме че доброто в нашия град е в едно друго измерение. За три дни през всичките ни активности и събития на Гребната база преминаха близо 25 000 души и успяхме да съберем тази огромна сума пари заедно!
Всичко това се случи благодарение на неуморния труд и безвъзмездна подкрепата на над 150 доброволци, 60 автори, 30 инструктори, треньори, съдии, безброй участници и изпълнители, спонсорството и подкрепата на над 90 фирми и организации и всички Вас и големите сърца, без които магията нямаше да се получи", казват организаторите.
Акцията им продължава и на 17-ти септември, когато ще се включат почти 150 заведения и фирми от Пловдив и не само.
