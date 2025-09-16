ИЗПРАТИ НОВИНА
Огромна сума за добри каузи бе събрана в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:15Коментари (0)259
© Plovdiv24.bg
Пловдивчани и гости на града показаха, че имат добри сърца. По време на шестото издание на благотворителния фестивал "Нощ на ангелите" са събрани 266 600 лева, информира Plovdiv24.bg

"Това не са цифри, това е енергия, това е добрина, това е вяра, надежда за живот и любов. Искрени благодарности към всички вас, с които доказахме че доброто в нашия град е в едно друго измерение. За три дни през всичките ни активности и събития на Гребната база преминаха близо 25 000 души и успяхме да съберем тази огромна сума пари заедно!

Всичко това се случи благодарение на неуморния труд и безвъзмездна подкрепата на над 150 доброволци, 60 автори, 30 инструктори, треньори, съдии, безброй участници и изпълнители, спонсорството и подкрепата на над 90 фирми и организации и всички Вас и големите сърца, без които магията нямаше да се получи", казват организаторите.

Акцията им продължава и на 17-ти септември, когато ще се включат почти 150 заведения и фирми от Пловдив и не само.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

