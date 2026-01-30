ИЗПРАТИ НОВИНА
Огромен интерес удължава кампанията за безплатни гинекологични прегледи в КОЦ Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:04Коментари (0)227
Поради изключително засиления интерес и бързото запълване на часовете, Комплексният онкологичен център – Пловдив удължава кампанията за безплатни гинекологични прегледи до края на месец юни. Инициативата е насочена към профилактика и ранно откриване на гинекологични и онкологични заболявания.

Прегледите ще се провеждат всеки четвъртък от 10:30 до 13:30 часа след предварително записване на телефон 032/278721. Консултациите се извършват в кабинет №10, База I на КОЦ – Пловдив на адрес бул. "Васил Априлов“ №15А.

В рамките на кампанията жените могат да се възползват от безплатен стандартен гинекологичен преглед, който включва клиничен преглед, ехографско изследване и цитонамазка – основни изследвания за откриване на предракови и онкологични промени в ранен стадий.

"Радваме се на големия интерес към кампанията и на бързото запълване на часовете. Това показва отговорното отношение на все повече жени към собственото им здраве и осъзнаването на значението на профилактичните прегледи. За нас това е силен мотив да продължим инициативата и да дадем възможност на още жени за навременна грижа и ранна диагностика“, коментира началникът на Отделението по медицинска онкология и онкологична хирургия в гинекологията д-р Тихомир Георгиев.

С продължаването на инициативата КОЦ – Пловдив насърчава редовните профилактични прегледи като ключов фактор за опазване на женското здраве и за по-успешно лечение при ранно откриване на заболявания.







Пловдив почете 172 години от рождението на Стефан Стамболов
11:28 / 30.01.2026
Локва с розово-червеникав цвят предизвика почуда у пловдивчани
11:22 / 30.01.2026
Напредва безплатното саниране на блок в "Тракия"
10:42 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схем...
10:34 / 30.01.2026
Мощна операция на територията на ОД МВР Пловдив
10:13 / 30.01.2026
Снегът е на 25 минути от Пловдив
09:05 / 30.01.2026

