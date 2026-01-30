ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Огромен интерес удължава кампанията за безплатни гинекологични прегледи в КОЦ Пловдив
Прегледите ще се провеждат всеки четвъртък от 10:30 до 13:30 часа след предварително записване на телефон 032/278721. Консултациите се извършват в кабинет №10, База I на КОЦ – Пловдив на адрес бул. "Васил Априлов“ №15А.
В рамките на кампанията жените могат да се възползват от безплатен стандартен гинекологичен преглед, който включва клиничен преглед, ехографско изследване и цитонамазка – основни изследвания за откриване на предракови и онкологични промени в ранен стадий.
"Радваме се на големия интерес към кампанията и на бързото запълване на часовете. Това показва отговорното отношение на все повече жени към собственото им здраве и осъзнаването на значението на профилактичните прегледи. За нас това е силен мотив да продължим инициативата и да дадем възможност на още жени за навременна грижа и ранна диагностика“, коментира началникът на Отделението по медицинска онкология и онкологична хирургия в гинекологията д-р Тихомир Георгиев.
С продължаването на инициативата КОЦ – Пловдив насърчава редовните профилактични прегледи като ключов фактор за опазване на женското здраве и за по-успешно лечение при ранно откриване на заболявания.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив почете 172 години от рождението на Стефан Стамболов
11:28 / 30.01.2026
Локва с розово-червеникав цвят предизвика почуда у пловдивчани
11:22 / 30.01.2026
Напредва безплатното саниране на блок в "Тракия"
10:42 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схем...
10:34 / 30.01.2026
Мощна операция на територията на ОД МВР Пловдив
10:13 / 30.01.2026
Снегът е на 25 минути от Пловдив
09:05 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS