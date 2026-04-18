С повишено внимание трябва да се движат водачите на моторни превозни средства край кметството на район "Източен“ днес, 18 април, предупредиха за Plovdiv24.bg от ОП "Организация и контрол на транспорта“.
Временна организация ще бъде въведена в дясната лента на бул. "Шести септември“ от входа към магазин "Вис Виталис“ до кръстовището с булевард "Цариградско шосе“ след 11.30 ч., а причината - секционните избирателни комисии в района ще получават по график изборните книжа и материали за провеждането на за парламентарните избори в неделя, 19 април.
Създадена е и организация за престой на автобуси и автомобили, превозващи членове на секционни избирателни комисии. Временното ограничение на движението ще продължи до приключване на процеса по раздаване на материалите.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!