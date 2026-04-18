С повишено внимание трябва да се движат водачите на моторни превозни средства край кметството на район "Източен“ днес, 18 април, предупредиха за Plovdiv24.bg от ОП "Организация и контрол на транспорта“.

Временна организация ще бъде въведена в дясната лента на бул. "Шести септември“ от входа към магазин "Вис Виталис“ до кръстовището с булевард "Цариградско шосе“ след 11.30 ч., а причината - секционните избирателни комисии в района ще получават по график изборните книжа и материали за провеждането на за парламентарните избори в неделя, 19 април.

Създадена е и организация за престой на автобуси и автомобили, превозващи членове на секционни избирателни комисии. Временното ограничение на движението ще продължи до приключване на процеса по раздаване на материалите.