Официално съобщение от ОД МВР Пловдив във връзка със загинал човек
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:44
©
Официално съобщение от ОД МВР Пловдив, което от пресцентъра на институцията разпространиха едва днес:

В полицията в Хисаря се разследват обстоятелствата около пожар със загинал мъж. Към 23.40 ч. в четвъртък постъпило съобщение за поява на пламъци в къща в града. Насочените към адреса огнеборци потушили пожара, обхванал струпаните множество вещи и отпадъци.

При оглед в едно от помещенията било открито безжизненото тяло на 58-годишния обитател. От първоначалните данни се предполага, че запалването е възникнало поради неправилно боравене с отоплителен уред. Работата по случая продължава.







