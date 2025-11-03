Официално съобщение от ОД МВР Пловдив във връзка със загинал човек

© Официално съобщение от ОД МВР Пловдив, което от пресцентъра на институцията разпространиха едва днес:



В полицията в Хисаря се разследват обстоятелствата около пожар със загинал мъж. Към 23.40 ч. в четвъртък постъпило съобщение за поява на пламъци в къща в града. Насочените към адреса огнеборци потушили пожара, обхванал струпаните множество вещи и отпадъци.



При оглед в едно от помещенията било открито безжизненото тяло на 58-годишния обитател. От първоначалните данни се предполага, че запалването е възникнало поради неправилно боравене с отоплителен уред. Работата по случая продължава.