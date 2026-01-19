ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Обявиха всички банди за Hills of Rock в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:16Коментари (0)309
©
виж галерията
Картината на HILLS OF ROCK 2026 се подрежда по сцени и вече е ясна, между 24 и 26 юли на Гребната база в Пловдив фестивалът отново ще заживее чрез тежката музика и своите хора. Новата Power Stage сцена, сцената На Тъмно и последната вълна от артисти допълват фестивалната картина и подчертават мащаба и жанровото разнообразие на тазгодишното издание в Пловдив.

Към вече обявените хедлайнери и международни имена на HILLS OF ROCK 2026 се присъединяват още изпълнители от различни жанрове, поколения и сцени, които за поредна година ще превърнат Пловдив в епицентър на рок, метъл и алтернативната култура през лятото на 2026.

Tридневни и еднодневни билети има в продажба в мрежата на Ticket Station. 

Към главната сцена на фестивала се присъединява и дуото от Лос Анджелис House of Protection - проект, в който инстинктът и импулсът са движеща сила. Противопоставяйки се на всякакви жанрови рамки и традиционни формати, те създават звук, който свързва хардкор, електроника и пънк в звуковото пространство за пълна творческа свобода, но и контролирана хаотичност.

Вдъхновени от артисти като The Smashing Pumpkins, The Prodigy, Massive Attack, Cocteau Twins и Sleigh Bells, те изграждат собствен сценичен език и усещане за взаимност, в което границата между публиката и групата изчезва, непредсказуемостта е единственото сигурно нещо, а сцената – тяхното място за пълно освобождаване.

През 2026 HILLS OF ROCK представя и своята Power Stage, сцена, фокусирана върху тежката музика и модерното алтернативно звучене. Наред с вече обявените The Toy Dolls, Last Train, Nortnlane и Оrbit Culture, селекцията очертава силното присъствие на българската и регионалната тежка сцена и нейното звучене на живо. На 24 юли на Power Stage ще се качат Overhook, Нещо Цветно и Khanъ, които ще дадат старт със съвременен звук в различни форми. На 25 юли Power Stage ще бъде дом на любими български банди Engineer of Death, Hellion Stone и Джанго Зе, а на 26 юли – Velian, Black Tooth, Цар Плъх, Odd Crew и Vrani Volosa ще бъдат нейните главни герои.

HILLS OF ROCK разкрива и пълния график на сцена На Тъмно за 2026, която до този момент оставаше необявена и събира артисти с подчертано независим дух, алтернативен подход и собствен ярък стил. На 25 юли На Тъмно ще се появят Low Key, Da Seed, Almost Green, Innerglow, P.I.F и Ho99o9, които ще преминат през различни територии – от алтърнатив рок и инди до хибридни и експериментални форми. На 26 юли публиката ще види Karma Scale, Lavina, Lek City Case, Bazzookas и Koza Mostra, а на 27 юли програмата ще завърши със Sunblinds, Rusita, Gigashadow, Gotra feat. VEL и Контрол – емблематично име за българската рок сцена, което ще постави силен финал на тази селекция.

Фестивалът се организира от "Фест Тийм“ ООД като част от програмата "Наследство 2023“ на Фондация "Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 5
17.11.2025 »
27.10.2025 »
02.10.2025 »
04.08.2025 »
28.07.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Тежка катастрофа в Пловдивско, има загинал
09:32 / 19.01.2026
Лоша видимост на пешеходна пътека на натоварена пешеходна зона в ...
09:28 / 19.01.2026
Граждани: Върнете секундарниците на светофарите в Пловдив
09:02 / 19.01.2026
Какво диша Пловдив? Защо чистият въздух е повече от необходимост ...
09:00 / 19.01.2026
Пловдив постави начало на първия подкаст в България, създаден от ...
08:48 / 19.01.2026
Документалната изложба "Архивното наследство на акад. Петър Динек...
22:30 / 18.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Български национален отбор по футбол
Hills of Rock 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: