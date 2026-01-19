ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обявиха всички банди за Hills of Rock в Пловдив
Към вече обявените хедлайнери и международни имена на HILLS OF ROCK 2026 се присъединяват още изпълнители от различни жанрове, поколения и сцени, които за поредна година ще превърнат Пловдив в епицентър на рок, метъл и алтернативната култура през лятото на 2026.
Tридневни и еднодневни билети има в продажба в мрежата на Ticket Station.
Към главната сцена на фестивала се присъединява и дуото от Лос Анджелис House of Protection - проект, в който инстинктът и импулсът са движеща сила. Противопоставяйки се на всякакви жанрови рамки и традиционни формати, те създават звук, който свързва хардкор, електроника и пънк в звуковото пространство за пълна творческа свобода, но и контролирана хаотичност.
Вдъхновени от артисти като The Smashing Pumpkins, The Prodigy, Massive Attack, Cocteau Twins и Sleigh Bells, те изграждат собствен сценичен език и усещане за взаимност, в което границата между публиката и групата изчезва, непредсказуемостта е единственото сигурно нещо, а сцената – тяхното място за пълно освобождаване.
През 2026 HILLS OF ROCK представя и своята Power Stage, сцена, фокусирана върху тежката музика и модерното алтернативно звучене. Наред с вече обявените The Toy Dolls, Last Train, Nortnlane и Оrbit Culture, селекцията очертава силното присъствие на българската и регионалната тежка сцена и нейното звучене на живо. На 24 юли на Power Stage ще се качат Overhook, Нещо Цветно и Khanъ, които ще дадат старт със съвременен звук в различни форми. На 25 юли Power Stage ще бъде дом на любими български банди Engineer of Death, Hellion Stone и Джанго Зе, а на 26 юли – Velian, Black Tooth, Цар Плъх, Odd Crew и Vrani Volosa ще бъдат нейните главни герои.
HILLS OF ROCK разкрива и пълния график на сцена На Тъмно за 2026, която до този момент оставаше необявена и събира артисти с подчертано независим дух, алтернативен подход и собствен ярък стил. На 25 юли На Тъмно ще се появят Low Key, Da Seed, Almost Green, Innerglow, P.I.F и Ho99o9, които ще преминат през различни територии – от алтърнатив рок и инди до хибридни и експериментални форми. На 26 юли публиката ще види Karma Scale, Lavina, Lek City Case, Bazzookas и Koza Mostra, а на 27 юли програмата ще завърши със Sunblinds, Rusita, Gigashadow, Gotra feat. VEL и Контрол – емблематично име за българската рок сцена, което ще постави силен финал на тази селекция.
Фестивалът се организира от "Фест Тийм“ ООД като част от програмата "Наследство 2023“ на Фондация "Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив.
