Обявиха големия победител в "Започни млад" - Пловдив

© Мартин Александров е големият победител в предприемаческото състезание "Започни млад“, което се проведе онлайн в Пловдив през миналия уикенд. За първото място се бориха 10 бизнес идеи, които достигнаха до финалния кръг на състезанието. Мартин Александров спечели първото място с идеята си за здравословна и натурална напитка Nature Boost, която според журито има потенциала да покори не само българския, но и международния пазар. Той получи награда от 1000 лева и едногодишна рубрика в сп. Български предприемач.



Наградата на публиката отиде при Светлана Чепилска и "История 3D“. Идеята на проекта е да дигитализира исторически забележителности в Пловдив, за да ги популяризира и да ги направи по-достъпни. Специална награда получи и Джейн Димитрова с идея за развитие на вече работещия проект FoodObox – мобилно приложение, което се бори с разхищението на храната.



Представянето на проектите беше гледано от стотици зрители онлайн, които подкрепяха своите фаворити, а най-активните от тях получиха и награди – специални тениски "Започни млад“ и книгата "Как да стартираш собствен бизнес без капитал“. Победителите в изданието на "Започни млад“ в Пловдив спечелиха рубрика в сп. "Български предприемач“, а всички финалисти могат да продължат обучението си в стартъп програмата BASE, където в следващите три месеца ще получат много допълнителни нови знания, контакти и ще могат да направят бизнес план за идеите си.



Организаторите на "Започни млад“ и всички партньори на събитията се обединяват около идеята за качествено образование, обучение през целия живот и социална ангажираност, които да се превърнат във водещи ценности за всички стартиращи и развиващи се съвременни компании.



Основни партньори на всички издания на "Започни млад“ са Сороптимист Интернешънъл Съюз България, обучителна програма BASE, Русенски университет "Ангел Кънчев“ и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).



Съорганизатор на "Започни млад“ в Пловдив е Община Пловдив, а партньорите, които подкрепят събитието са VIP Residence Club, НОВ ДОМ 1, Детски центрове Smarty Universe, СРСНПБ, AndyVil Official, Action Coach, PR агенция STEAM Net Bulgaria, Smartity, Ваканция М, ECOM Solutions, UTA България, PLEGGI и Gene keys България.



Сред членовете на журито в Пловдив бяха г-н Стефан Стоянов - заместник-кмет "Oбразование, бизнес развитие и европейски политики“ в Община Пловдив, адв. Веселина Александрова - общински съветник в Пловдив и практикуващ адвокат по облигационно и търговско право, Христина Дайлянова от Сороптимист Интернешънъл Съюз България, г-жа Полина Тоскова - регионален мениджър на финтех компанията MyPOS, гл. ас. др. Димитър Гинчев - преподавател в Технически университет Пловдив, г-н Емил Йонидов - генерален мениджър на застрахователен брокер Uni State Broker, г-жа Мария Петкова - собственик и управител на Creditchoice Ltd. и доц. д-р Даниел Павлов от Русенски университет "Ангел Кънчев“.



Менторите, които подкрепиха участниците по време на състезанието са г-жа Борислава Киркова - регионален директор на The Alpha Group Bulgaria и победител в "Започни млад - София 2021“, г-н Мирослав Ангелов - собственик на счетоводна кантора МКА Финанс, г-н Данаил Пенев - управител на tracking.bg, г-н Светослав Романов - Търговски директор на CleanWater Ltd. и победител в "Започни млад - Варна 2021“, г-н Явор Въртинков - собственик на 1 Газ, доц. д-р. Радостин Вазов от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), г-н Галин Димитров - собственик на East Accelerator, г-н Павел Павлов - търговски директор на bem.bg и победител в "Започни млад - Бургас 2021“, г-н Чави Вияреал - собственик на BCA и победител в "Започни млад - Русе 2021“ и г-н Никола Петров от Лутиум ООД.



През тази година най-голямото състезание за предприемачески идеи "Започни млад“ ще има седем големи издания. Предприемачите от София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Благоевград и Стара Загора ще имат възможност да получат подкрепа за реализация на идеите си, да си спечелят много награди и да получат достъп до специализирани практически обучения.



"Започни млад“ е социално-образователна инициатива, която се реализира под формата на предприемачески съзтезания. Провеждат се 50-часови събития, които имат за цел да осигурят качествено практическо обучение за начинаещи предприемачи. Започвайки в петък вечер с презентации на идейни проекти и събиране на екип, събитието продължава чрез интензивно генериране на идеи и откриване на решения с помощта на ментори, разработване на бизнес модел и създаване на базови прототипи, завършващи с демонстрации и презентации в неделя вечер пред жури.



"Започни млад“ се организира по инициатива на Фондация "Започни млад“ и списание "Български предприемач“.