Обвиниха Атанас Ташков, че деребейства в Областна управа Пловдив

© Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на бившия кмет на Стамболийски и настоящ областен координатор на ГЕРБ Георги Мараджиев:



"От близо година наблюдавам как заместник областният управител на Пловдив област инж. Атанас Ташков се опитва да превърне Областна управа в платена зона за паркиране на определени лица от неговото обкръжение. В желанието си да се докаже като сив кардинал се стигна дотам, че започна деребействане, отстраняване и игнориране на кадри на ГЕРБ – Пловдив област.



Всичко това води до напрежение в общинските структури и в областното ръководство на Пловдив област, на която съм областен координатор. Г-жа Янчева или не разбира, или се прави, че не разбира случващото се в поверената ѝ институция. Кой управлява Областна управа, г-жо Янчева? Ако не знаете, ще ви кажа! Управлението на Областна управа се извършва от г-н Ташков, който явно е забравил кой, как и защо го е назначил там! Г-н Ташков, Областна управа не е строителна площадка на семеен хотел!



Като координатор на област Пловдив няма да наблюдавам как се премахват кадри на ГЕРБ – Пловдив област, как задкулисието е превзело Областна управа, как задушавате областния управител и използвате политическата партия, на която сте член, за прокарване на лични интереси – ваши и на близки до сърцето ви хора!



Областна управа не е семейна фирма, нито пък отбор по художествена гимнастика с треньор г-н Ташков и юристката на Областна управа Поля Тодорова. Има още един отбор и той никак не е за подценяване! Състои се от 17 общински ръководители на ГЕРБ, кметове, трима депутати, един областен координатор и над 350 000 жители на територия от 5972,9 km2.



Област Пловдив се състои от 18 общини – община Пловдив и още 17 общини, и в нито една от тях ГЕРБ няма загуба на парламентарни избори от повече от 10 години. Комуникацията е нарушена, а един човек в Областна управа се е превърнал във феодал.



Призовавам областния координатор на град Пловдив Костадин Димитров да отзове г-н Ташков и ако му е толкова ценен като кадър, да си го назначи в общината. Освободете г-жа Янчева от мрежата, в която сте я оплели. Област Пловдив разполага с достатъчно добри кадри, които биха се справили много по-добре в Областна управа. Явно ръката е с гангрена, а когато ръката е с гангрена – режеш я цялата, за да спасиш тялото, а не премахваш само кутрето".