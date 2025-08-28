ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Обвиниха Атанас Ташков, че деребейства в Областна управа Пловдив
"От близо година наблюдавам как заместник областният управител на Пловдив област инж. Атанас Ташков се опитва да превърне Областна управа в платена зона за паркиране на определени лица от неговото обкръжение. В желанието си да се докаже като сив кардинал се стигна дотам, че започна деребействане, отстраняване и игнориране на кадри на ГЕРБ – Пловдив област.
Всичко това води до напрежение в общинските структури и в областното ръководство на Пловдив област, на която съм областен координатор. Г-жа Янчева или не разбира, или се прави, че не разбира случващото се в поверената ѝ институция. Кой управлява Областна управа, г-жо Янчева? Ако не знаете, ще ви кажа! Управлението на Областна управа се извършва от г-н Ташков, който явно е забравил кой, как и защо го е назначил там! Г-н Ташков, Областна управа не е строителна площадка на семеен хотел!
Като координатор на област Пловдив няма да наблюдавам как се премахват кадри на ГЕРБ – Пловдив област, как задкулисието е превзело Областна управа, как задушавате областния управител и използвате политическата партия, на която сте член, за прокарване на лични интереси – ваши и на близки до сърцето ви хора!
Областна управа не е семейна фирма, нито пък отбор по художествена гимнастика с треньор г-н Ташков и юристката на Областна управа Поля Тодорова. Има още един отбор и той никак не е за подценяване! Състои се от 17 общински ръководители на ГЕРБ, кметове, трима депутати, един областен координатор и над 350 000 жители на територия от 5972,9 km2.
Област Пловдив се състои от 18 общини – община Пловдив и още 17 общини, и в нито една от тях ГЕРБ няма загуба на парламентарни избори от повече от 10 години. Комуникацията е нарушена, а един човек в Областна управа се е превърнал във феодал.
Призовавам областния координатор на град Пловдив Костадин Димитров да отзове г-н Ташков и ако му е толкова ценен като кадър, да си го назначи в общината. Освободете г-жа Янчева от мрежата, в която сте я оплели. Област Пловдив разполага с достатъчно добри кадри, които биха се справили много по-добре в Областна управа. Явно ръката е с гангрена, а когато ръката е с гангрена – режеш я цялата, за да спасиш тялото, а не премахваш само кутрето".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Фирмата, чийто склад за обувки изгоря в Пловдив: Потулват истинат...
10:07 / 28.08.2025
Бащата на обвиняемия за убийството от Първомай застана в негова з...
10:36 / 28.08.2025
В Пловдив почина едната от двете млади жени, скочили в движение о...
08:48 / 28.08.2025
Пловдив пак оглави класацията за най-много въведени в експлоатаци...
08:38 / 28.08.2025
В Пловдив отложиха дълго чакан ремонт
08:15 / 28.08.2025
Историческа среща на поколения и таланти на концерта на Братя Арг...
23:15 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS