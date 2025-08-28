ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Обвиниха Атанас Ташков, че деребейства в Областна управа Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:55Коментари (0)1946
©
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на бившия кмет на Стамболийски и настоящ областен координатор на ГЕРБ Георги Мараджиев:

"От близо година наблюдавам как заместник областният управител на Пловдив област инж. Атанас Ташков се опитва да превърне Областна управа в платена зона за паркиране на определени лица от неговото обкръжение. В желанието си да се докаже като сив кардинал се стигна дотам, че започна деребействане, отстраняване и игнориране на кадри на ГЕРБ – Пловдив област.

Всичко това води до напрежение в общинските структури и в областното ръководство на Пловдив област, на която съм областен координатор. Г-жа Янчева или не разбира, или се прави, че не разбира случващото се в поверената ѝ институция. Кой управлява Областна управа, г-жо Янчева? Ако не знаете, ще ви кажа! Управлението на Областна управа се извършва от г-н Ташков, който явно е забравил кой, как и защо го е назначил там! Г-н Ташков, Областна управа не е строителна площадка на семеен хотел!

Като координатор на област Пловдив няма да наблюдавам как се премахват кадри на ГЕРБ – Пловдив област, как задкулисието е превзело Областна управа, как задушавате областния управител и използвате политическата партия, на която сте член, за прокарване на лични интереси – ваши и на близки до сърцето ви хора!

Областна управа не е семейна фирма, нито пък отбор по художествена гимнастика с треньор г-н Ташков и юристката на Областна управа Поля Тодорова. Има още един отбор и той никак не е за подценяване! Състои се от 17 общински ръководители на ГЕРБ, кметове, трима депутати, един областен координатор и над 350 000 жители на територия от 5972,9 km2.

Област Пловдив се състои от 18 общини – община Пловдив и още 17 общини, и в нито една от тях ГЕРБ няма загуба на парламентарни избори от повече от 10 години. Комуникацията е нарушена, а един човек в Областна управа се е превърнал във феодал.

Призовавам областния координатор на град Пловдив Костадин Димитров да отзове г-н Ташков и ако му е толкова ценен като кадър, да си го назначи в общината. Освободете г-жа Янчева от мрежата, в която сте я оплели. Област Пловдив разполага с достатъчно добри кадри, които биха се справили много по-добре в Областна управа. Явно ръката е с гангрена, а когато ръката е с гангрена – режеш я цялата, за да спасиш тялото, а не премахваш само кутрето".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Фирмата, чийто склад за обувки изгоря в Пловдив: Потулват истинат...
10:07 / 28.08.2025
Бащата на обвиняемия за убийството от Първомай застана в негова з...
10:36 / 28.08.2025
В Пловдив почина едната от двете млади жени, скочили в движение о...
08:48 / 28.08.2025
Пловдив пак оглави класацията за най-много въведени в експлоатаци...
08:38 / 28.08.2025
В Пловдив отложиха дълго чакан ремонт
08:15 / 28.08.2025
Историческа среща на поколения и таланти на концерта на Братя Арг...
23:15 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Много скоро предстои сватба!
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
08:58 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Изкуствен интелект
Шампионска лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: