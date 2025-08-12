ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Обвиниха 16-годишен за пиянско шофиране и непристойно поведение в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:46Коментари (0)675
©
Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем М.П., на 16 г., за това, че на 11.08.2025 г. в гр. Пловдив, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, е извършил непристойни действия, изразяващи се в явно неуважение към обществото. Деянието е извършено при управление на лек автомобил, марка "Фолксваген“.

По делото е установено, че на 11 август 2025 г. в гр. Пловдив, около 04,00 часа, полицейски автопатрул подал сигнал за спиране на лек автомобил, марка "Фолксваген“, управляван от М.П. Водачът не се подчинил, поради което служителите предприели преследване на колата и организирали заградителни мероприятия.

Малко по-късно автомобилът е бил установен на една от близките улици, като е ударил три други коли и се е блъснал в тротоарен бордюр. М.П. е бил тестван за употреба на алкохол и уредът е отчел положителен резултат от 0,95  промила.

Обвиняемият М.П. е задържан за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.   








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнал: Оплакване от алергичен човек остави жители от Кючука без ...
10:59 / 12.08.2025
Д-р Георева: Най-голям риск носят храните, които лесно се разваля...
09:37 / 12.08.2025
В Пловдив спасиха мъж, получил инфаркт и изпаднал в клинична смър...
09:28 / 12.08.2025
МВР Пловдив: Няма нищо необичайно
10:16 / 12.08.2025
Мощна МВР операция до Пловдив, спират и свалят наред
08:57 / 12.08.2025
Пълна мъгла около контейнерите с чип в Пловдив
08:05 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ВК Марица, сезон 2025/2026
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: