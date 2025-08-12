ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обвиниха 16-годишен за пиянско шофиране и непристойно поведение в Пловдив
По делото е установено, че на 11 август 2025 г. в гр. Пловдив, около 04,00 часа, полицейски автопатрул подал сигнал за спиране на лек автомобил, марка "Фолксваген“, управляван от М.П. Водачът не се подчинил, поради което служителите предприели преследване на колата и организирали заградителни мероприятия.
Малко по-късно автомобилът е бил установен на една от близките улици, като е ударил три други коли и се е блъснал в тротоарен бордюр. М.П. е бил тестван за употреба на алкохол и уредът е отчел положителен резултат от 0,95 промила.
Обвиняемият М.П. е задържан за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
