|Обучение чрез театър: Учениците на ОУ "Райна Княгиня" изживяха сценично приключение
Първите зрители и участници бяха учениците от прогимназиален етап, които с огромен интерес се включиха в образователното представление. Чрез сценични упражнения и диалог на английски език, децата успяха да се докоснат до нов начин на учене – чрез преживяване, емоция и творчество.
"Гордеем се, че именно от Район "Северен“ стартира тази вдъхновяваща инициатива. Театърът е не само изкуство, но и мощен инструмент за образование и развитие на младите хора. Радостно е да видим колко любопитни и активни са нашите ученици, когато учат чрез преживяване“, сподели кметът на района Венцислава Любенова.
Проектът гостува в Пловдив по покана на Фондация Световен образователен форум България, със съдействието на Община Пловдив. Театралните постановки “LOST" и “Around the World in 80 Minutes" ще бъдат представени пред над 2000 пловдивски ученици в периода 6–10 октомври 2025 г.
Инициативата има за цел да развива комуникативни, културни и творчески умения, като насърчава учениците да учат с интерес и въображение.
