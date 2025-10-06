© виж галерията Днес в ОУ "Райна Княгиня“ – Пловдив официално стартира програмата на The Connected Learning Company – международна инициатива, която използва театъра като средство за обучение. Събитието постави началото на поредица от интерактивни театрални представления, които през следващите дни ще обхванат училища в целия град.



Първите зрители и участници бяха учениците от прогимназиален етап, които с огромен интерес се включиха в образователното представление. Чрез сценични упражнения и диалог на английски език, децата успяха да се докоснат до нов начин на учене – чрез преживяване, емоция и творчество.



"Гордеем се, че именно от Район "Северен“ стартира тази вдъхновяваща инициатива. Театърът е не само изкуство, но и мощен инструмент за образование и развитие на младите хора. Радостно е да видим колко любопитни и активни са нашите ученици, когато учат чрез преживяване“, сподели кметът на района Венцислава Любенова.



Проектът гостува в Пловдив по покана на Фондация Световен образователен форум България, със съдействието на Община Пловдив. Театралните постановки “LOST" и “Around the World in 80 Minutes" ще бъдат представени пред над 2000 пловдивски ученици в периода 6–10 октомври 2025 г.



Инициативата има за цел да развива комуникативни, културни и творчески умения, като насърчава учениците да учат с интерес и въображение.